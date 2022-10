Peukentasjes om van Moorslede een propere gemeente te maken

Van 3 tot 9 oktober loopt de Week van de Handhaving, een initiatief van de Mooimakers samen met lokale besturen.

In die week voert de gemeente Moorslede de strijd tegen zwerfvuil op. Zo werden er onder andere gratis peukentasjes verdeeld, werd er extra ingezet op camera’s en werden sensibiliserende campagneborden geplaatst. “Ondanks de vele inspanningen van de Mooimakers en de verschillende sensibiliserings-en preventiecampagnes blijft zwerfvuil een hardnekkig zeer”, aldus schepen Sherley Beernaert (STERK).

In de strijd tegen zwerfvuil wil het Moorsleedse gemeentebestuur zich niet laten ontmoedigen. “We blijven verder inzetten op een propere gemeente. Zo werden er deze week in samenwerking met de afvalintercommunale MIROM extra camera’s ingezet op strategische plaatsen”, aldus schepen voor milieu Sherley Beernaert (STERK). Ook met sigarettenpeuken wil Moorslede komaf maken. Daarom werden er tijdens de Week van de Handhaving brandbestendige peukentasjes uitgedeeld aan rokende ouders aan de schoolpoorten. “Die peukentasjes maken het mogelijk om je peuk op een veilige manier te doven en bij te houden. Daarnaast kunnen ook verenigingen die veelvuldig met de problematiek rond peuken geconfronteerd worden tijdens evenementen, een aantal gratis peukentasjes komen ophalen bij de dienst Milieu. “Op die manier proberen we de plaatselijke stoepen peukenvrij te houden.”

Statiegeldalliantie

Ook blikjes en plastic flesjes langs de bermen blijven een terugkerend probleem. “Mooimakers uit de gemeente kunnen sensibiliserende bermborden komen ophalen in het gemeentehuis om deze vervolgens te plaatsen op locaties waar veelvuldig zwerfvuil aangetroffen wordt”, aldus de schepen. De gemeente Moorslede sloot zich reeds aan bij de Statiegeldalliantie waarbij hogere overheden opgeroepen worden om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle plastic drankflessen en drankblikje. “We hebben daarnaast ook heel veel respect voor onze Mooimakers. Als waardering voor hun dagdagelijkse inzet voor een meer propere gemeente ontvangen zij tijdens de Week van de Handhaving een klein geschenkje.”