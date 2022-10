Passanten merken vreemde smurrie in de Leie: Vlaamse Waterweg komt ter plaatse

Maandagnamiddag werd de brandweer opgeroepen nadat een vreemde smurrie in de Leie werd opgemerkt, ter hoogte van het Harelbeekse Steentje. De Vlaamse Waterweg nam de zaak uit handen van de hulpverleningszone.

Het waren passanten die de hulpdiensten kort na 14 uur verwittigden. Ze merkten op hoe een bizar goedje op het wateroppervlak van de Leie dreef, ter hoogte van de voetgangersbrug.

“We stuurden meteen een officier ter plaatse die de situatie ging analyseren”, klonk het in een verklaring van de hulpverleningszone. “Op basis van zijn bevindingen en ervaring konden we afleiden dat het om een substantie van organische oorsprong ging en niet om mazout, zoals we eerst dachten. In dergelijke gevallen moeten we de Vlaamse Waterweg, de nieuwe naam voor Waterwegen en Zeekanaal, oproepen. Zij lieten ons weten meteen een ploeg met specialisten ter plaatse te sturen. Mochten ze nadien assistentie nodig hebben van de brandweer, dan worden we opnieuw opgetrommeld.”