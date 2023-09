Ovam test thuisscanners voor digitaal statiegeld in Center Parcs De Haan en Wenduinse straten

Er worden sinds maandag thuisscanners voor digitaal statiegeld getest op straat en bij lokale handelaars. Dat heeft de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM, die de zaak coördineert, aangekondigd. Eerder deze maand werd het proefproject gelanceerd in Bobbejaanland. Nu volgen ook het vakantiepark Center Parcs in De Haan en enkele straten in Wenduine. Het is de eerste keer dat de prototypes van de thuisscanners worden getest.

Met behulp van de thuisscanners kunnen inwoners naast glazen flesjes ook plastic flessen en blikjes inleveren. Bij eerdere proefprojecten met een app, was er telkens een smartphone nodig. Daarom worden nu thuisscanners getest voor personen zonder gsm of internet.

Zonder smartphone

In vijftig cottages van Center Parks De Haan kunnen bezoekers nu de code op flesjes en blikjes scannen zonder hun smartphone te moeten gebruiken. Verder staan er ook scanners in enkele straten en bij lokale handelaars in Wenduine. Het zou uiteindelijk de bedoeling zijn om de thuisscanners als aanvulling in te zetten in het project.

De drie locaties, samen met Bobbejaanland, zijn goed voor ongeveer 100.000 bezoekers en inwoners als testpubliek. Het gaat zo om een stevige opschaling van de proefprojecten.

Proefproject

Er worden 500 openbare vuilnisbakken ingezet en inwoners van Wenduine kunnen de juiste pmd-zakken kopen in hun lokale supermarkt. Het proefproject in Center Parcs De Haan loopt doorlopend nog tot 12 oktober.

In Wenduine loopt het project tot 16 oktober. In Bobbejaanland gaat het om drie weekends van 15 tot 17 september, van 22 tot 24 en van 29 september tot 1 oktober.