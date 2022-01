Opruiming oliespoor zorgt voor verkeershinder in Diksmuide

De brandweer van Diksmuide was dinsdag rond de middag een tijdlang bezig met het opruimen van een kilometer lang mazoutspoor.

Het was even na 11 uur toen een passant belde naar de politie om te melden dat het wegdek in de Admiraal Ronarchstraat in het centrum van Diksmuide er glad bij lag. Toen de politie even later ter plaatse kwam om de situatie te bekijken ontdekten ze een nog veel langer mazoutspoor. Dat startte ter hoogte van de Grote Markt en liep naar het kruispunt aan fietsen Stragier en zo rechts verder naar de Maria Doolaeghestraat.

De politie kon het spoor blijven volgen tot de Koning Albertstraat en de Woumenweg tot het even voorbij de Tuinwijk plots ophield. Het spoor had zo een lengte van ongeveer een kilometer. Nazicht in de buurt leverde niets op en er kon geen vervuiler gevonden worden. De brandweer werd ingeschakeld om het spoor op te ruimen en had daar best wat werk mee. Omdat de opruimwerkzaamheden zich afspeelden in het centrum van Diksmuide leidde dat tot wat verkeershinder. (JH)