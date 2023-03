Opruimactie is een voltreffer

Omdat niemand in een vuile straat wil wonen, was het afgelopen zaterdag het moment voor het lokaal bestuur van Ichtegem om een opruimactie op poten te zetten. Om de actie tot een succes te laten uitgroeien, richtte het gemeentebestuur zich hiervoor tot de buurtbewoners en de jeugd- seniorenverenigingen, die de strijd tegen zwerfvuil tot een succesvol einde brachten. Op de foto zien we de opruimers van Okra Eernegem: André Jonckheere (79), Gracienne Adriaansen (80), Liliane D’Hondt (69), Nobel Vandyck (66) en Christiane Deklerck (75). (foto EV)