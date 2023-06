Oppompverbod in drie West-Vlaamse regio’s door droogte: “Niet leuk voor landbouw, maar het kan niet anders”

Er komt een oppompverbod in drie regio’s in West-Vlaanderen vanwege de droogte. Dat meldt gouverneur Carl Decaluwé na het droogteoverleg. Er mag geen water meer opgepompt worden uit de Rivierbeek, de Heulebeek en de Kemmelbeek.

Het oppompverbod komt er omdat het waterpeil in de betrokken regio’s te laag staat. Concreet mag er geen water meer worden opgepompt uit de Rivierbeek, (regio tussen Pittem en Oostkamp), de Heulebeek (van Zonnebeke tot Kuurne) en de Kemmelbeek. Het verbod gaat maandagavond vanaf middernacht in.

Verder wordt ook het Blankaartgebied in de gaten gehouden. “Als het niveau daar daalt onder 2,70 meter zal er ook daar een verbod moeten komen. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en bekijken ook de verzilting in het gebied”, zegt gouverneur Decaluwé. “We begrijpen dat dit niet leuk is voor de landbouw, maar als er geen water is, kan er niet worden opgepompt.”

Elders geen problemen

Volgens de gouverneur zijn er voorlopig geen problemen voor de rest van de polders. “Maar we volgen de situatie op. Alles hangt af van regen in de komende periode en van de verzilting.”