Opnieuw vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Wervik: “Overspan rennen en meld dode wilde vogels”

In Wervik is bij een tweede commercieel pluimveebedrijf een besmetting met vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Dat heeft het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) woensdag gemeld. Vorige week vrijdag maakte het FAVV een eerste melding van een besmetting in Wervik.

Het tweede bedrijf is gesitueerd in de 10 kilometerzone die afgebakend werd naar aanleiding van de eerste besmetting van 20 januari. Rond de nieuwe uitbraak worden een beschermingszone van 3 kilometer en een bewakingszone van 10 kilometer ingesteld, die overlappen met de bestaande zones. De zones liggen ook gedeeltelijk in de provincie Henegouwen en Frankrijk.

Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, worden het pluimvee en de vogels die nog aanwezig zijn geruimd. In de zones worden strenge bioveiligheidsmaatregelen opgelegd. Wie symptomen bij het pluimvee of de vogels vaststelt, dient een dierenarts te raadplegen.

Ren overspannen

Het vogelgriepvirus circuleert al sinds september sterk onder wilde vogels. Particuliere houders wordt aangeraden om hun pluimvee zoveel mogelijk te beschermen. Dit kan door preventief de ren te overspannen om het contact met wilde vogels te vermijden.

De dieren voederen moet sowieso nog steeds verplicht binnen gebeuren, drinken gebeurt ook bij voorkeur afgeschermd. Wandelaars die een dode wilde vogel opmerken wordt gevraagd om dit te melden via het gratis nummer 0800 99 777.