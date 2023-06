Opnieuw geurhinder in wijk Zandvoorde: stad volgt probleem op

Eerder deze week was er sterke geurhinder in de Oostendse wijk Zandvoorde. Die kwam vrij bij werkzaamheden waarbij zand werd verplaatst. Deze werkzaamheden liggen stil en als ze terug opgestart worden, zal een vernevelaar worden ingezet om geurhinder tegen te gaan. Vrijdag was er door een eenmalig ander incident opnieuw geurhinder, dit is ondertussen opgelost.

Deze week kampte de wijk Zandvoorde een paar keer met sterke geurhinder. Deze geur is afkomstig van de site Top-Mix Recycling. Dit bedrijf is vorig jaar overgenomen en een grote hoop sorteerzeefzand dat daar al van voor de overname gestockeerd ligt, moet verplaatst worden. Bij het verplaatsen van die hoop zand, werd vastgesteld dat binnenin al een composteringsproces aan de gang was. Dat verklaart de sterke geurhinder. Om dit op te lossen zal een vernevelingskanon worden ingezet die de dampen zoveel als mogelijk zal neerslaan. Zo wordt sterke geurhinder vermeden.

Sterke geurwolk

Deze werkzaamheden zullen nog 2 tot 3 dagen in beslag nemen, maar worden voorlopig nog niet terug aangevat. Wellicht starten ze pas opnieuw op – met vernevelaar – na het bouwverlof.

Vrijdagmorgen was er opnieuw sterke geurhinder, afkomstig van hetzelfde bedrijf. Er werd slib opgeschept waardoor een sterke geurwolk is vrijgekomen. Dit was een éénmalig incident en staat los van de eerdere geurhinder. Op dit moment is er geen geurhinder meer waar te nemen.

De milieudiensten van politie en stad Oostende en de toezichthouder van departement Omgeving (Vlaanderen) zijn op de hoogte en volgen de problematiek op deze site verder op.