Oplossing in de maak zodat Stavele niet meer onder water loopt

Er is een oplossing in de maak om te voorkomen dat Stavele dorp nog eens onder water loopt. Het onheil overkwam de kleine deelgemeente immers al drie keer: in december 2009, in maart 2012 en een klein jaar geleden opnieuw. “Niets doen, is geen optie”, zegt burgemeester Liefooghe.

In december 2009 zorgde hevige regen voor een echte ramp. Meerdere woningen in de Krombekestraat hadden veel waterschade. Begin maart 2012 was dat opnieuw het geval in dezelfde Krombekestraat. De straat liep op sommige plaatsen helemaal vol en het water bedreigde de woningen. Een aarden dam werd opgetrokken en brandweermannen pompten het water in de straat over naar een beveiligde zone. Het was kantje boord, maar in het dorp liep nergens water binnen.

Eind november 2021 werden de woningen nabij de Stavelebrug vooral getroffen en dat was nieuw. In de woning van het koppel Sam Dekervel en Sofie Fossaert stond het water 30 centimeter hoog en ook bij Josse Willaert en Vicky Salomez kwam het water binnen. Het iconische Hof van Commerce werd op het nippertje gevrijwaard. Nieuw was ook dat aan de derde invalshoek van Stavele – de kant van de Hoekjesstraat – het dorp onder liep.

Klimaatopwarming

“Dat Stavele bijna een jaar geleden langs alle kanten bedreigd werd, was nieuw en is puur de oorzaak van de klimaatopwarming”, oordeelt burgemeester Liefooghe. “We hadden te maken met een mini-waterbom die tegenwoordig veel meer water dan vroeger op één locatie lost. Het is nodig dat we nieuwe maatregelen nemen om Stavele te beschermen. We hebben begin dit jaar een studiebureau aangesteld. Er zal rond het hele dorp een minidijk worden aangelegd en zo veel als mogelijk maken we daarvoor gebruik van private tuintjes. We hogen 50 centimeter op waarbij we van de huidige 5,60 meter naar 6,10 meter gaan”, zegt burgemeester Liefooghe.

“Op twee plaatsen komt er een betonnen muur: aan de Boeltjesbeek ter hoogte van het zuiveringsstation en langs de IJzer naast de oprit van de parking van ’t Hof van Commerce. Een stuk wegdek van de Krombekestraat en de Hoekjesstraat wordt ook opgehoogd naar 6,10 meter, zodat het water niet langs daar binnenstroomt. Nog dit jaar komt er een infovergadering voor de inwoners. Ik schat dat de uitvoering voor eind 2023 en 2024 is. Het zijn ingrepen die behoorlijk wat geld zullen kosten. Om kans te maken op Europese subsidies proberen we een subsidiedossier met de IJzerbeheerder aan de Franse kant te verkrijgen.” (AB)