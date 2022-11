OPINIE Een jaar van uitersten

‘We moeten nadenken hoe dit in de toekomst vermeden kan worden.’ Dat was een jaar geleden de titel boven een opiniestuk in onze krant.

De dorpjes langs de IJzer hadden net de zwaarste wateroverlast van de voorbije dertig jaar meegemaakt. Straten en huizen liepen onder water, hele inboedels raakten vernield. Beleids- en opiniemakers rolden net niet over elkaar om te verkondigen wat er moest gebeuren om een nieuwe zondvloed in de toekomst te vermijden.

“Na de wateroverlast volgde één van de droogste zomers van de voorbije decennia”

Exact één jaar later vond deze krant het de hoogste tijd om eens te peilen naar een stand van zaken. Want wat is er nu eigenlijk al gebeurd? Welke initiatieven werden genomen om te vermijden dat inwoners van onder andere Roesbrugge en Stavele straks weer met de voeten in het water staan en de zandzakjes weer naar boven gehaald moeten worden? Eerlijk is eerlijk, het antwoord verrast ons. Want er liggen wel degelijk plannen op tafel om zulke taferelen als vorig jaar te vermijden. Van een opwaardering van de dijken tot het indijken van een volledige dorpskern. Op de effectieve werken is het weliswaar nog een tijdje wachten, maar de lokale overheden lijken wel te beseffen dat er iets moet gebeuren. Op Vlaams niveau blijft het vooralsnog beperkt tot het opruimen van de IJzer en het installeren van een extra peilmeting in Stavele. Dat bevoegd minister Peeters zich ook bewust is van de nood aan baggerwerken, is een mooie eerste stap in de goede richting.

Het voorbije jaar is er op klimatologisch gebied eentje van uitersten geweest. Na de wateroverlast van eind november 2021 volgde één van de droogste zomers van de voorbije decennia. Na foto’s van ondergelopen huizen, straten en weiden kregen we een paar maanden geleden plots beelden te zien waarvan we dachten dat ze alleen op de dorre vlaktes in Zuid-Amerika genomen konden worden. Maar net die droogte lijkt er nu voor te zorgen dat het waterpeil nog steeds onder het normale niveau zit en dat we niet meteen moeten vrezen voor wateroverlast. Al blijft iedereen langs de IJzer op zijn hoede voor een nieuwe waterbom.