Vijf Wevelgemse scholen en een jeugdbeweging hebben 4.950 euro ingezameld na een succesvolle Operatie Proper van Mooimakers. Het gaat om De Waterlelie, vzw De Levensboom, vzw KBO Guldenberg campus Wijnberg, GBS Wevelgem en de Posthoornschool, en Chiro Okido Gullegem. Het initiatief maakt via een beloningssysteem scholen en verenigingen warm om zwerfvuil duurzaam aan te pakken. Per uitgevoerd actiepunt krijgen ze een financieel duwtje in de rug. Dat kan oplopen tot 975 euro per jaar. (foto AV)