Op zoek naar oorzaak van olievervuiling in de Brugse reitjes, zwemzone niet in gevaar

Er is olieverontreiniging vastgesteld op de Brugse reien. Brandweer en civiele bescherming zijn hard in de weer om het euvel te verhelpen en de bron op te sporen. De laatstejaars mochten al zeker niet in het water duiken en beschermde watervogels raakten besmeurd. Volgens sportschepen Franky Demon is de zwemzone in de Coupure niet in gevaar. Maar het is wachten op het fiat voor de Urban Swim komend weekend.

Zondagavond ontving de brandweer rond 22.30 uur een melding van olieverontreiniging op de Brugse reien, in het stuk tussen de Augustijnbrug en de Vlamingbrug. “De verontreiniging werd ingedamd door de brandweer en de civiele bescherming is maandag tegen de middag begonnen met de verontreiniging te verzamelen om daarna het grootste stuk af te zuigen en af te voeren”, zegt sportschepen Franky Demon.

Brandweer en civiele bescherming bij de vervuilde reie.

Beschermde vogels

Maandagvoormiddag werd ook de toevoer van de Reien dichtgezet door de stadsdiensten zodat de vervuiling zoveel mogelijk ter plaatse bleef. “Er werden extra absorberende dammen geplaatst door de brandweer. Er kwam een melding binnen van enkele watervogels die besmeurd waren. Het ging hier vooral om koeten. Hiervoor werd contact opgenomen met het Vogelopvangcentrum in Beernem. Er werd vastgesteld dat er naast de olieverontreiniging ook veel septisch materiaal in de Reien terechtgekomen was”, vervolgt de Brugse schepen.

Een dam tegen de olievervuiling.

De stadsdiensten waren een hele dag in de weer om de bron op te sporen: verschillende stookolietanks in de omgeving werden gecontroleerd en in de omgeving werden verschillende rioolputten geopend op zoek naar indicaties voor de vervuiling. In de Schrijverstraat troffen ze een lozing van mazout aan op straat, maar nazicht van het rioolstelsel leerde dat dit wellicht niet de bron van de vervuiling was.

“Ondanks de hevige bui van zondagavond, blijken de overstorten, dat zijn de nooduitlaten van de riolen bij te hevige regenval, niet gewerkt te hebben. We staan voor een raadsel”, bekent Franky Demon. Hij volgt de situatie verder op, zeker met het oog op Urban Swim komend weekend….