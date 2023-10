Oostrozebeke dankt scholen voor opruimacties

Dat Oostrozebeke er de laatste jaren vrij proper bijligt, mag grotendeels toegeschreven worden aan de inspanningen van de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de centrumscholen en de Ginste.

Een vijftal keer per schooljaar trekken de leerlingen er samen op uit met mensen van de Minaraad om zwerfvuil te verzamelen in het centrum, maar ook langs landelijke wegen. Keer op keer komen ze terug met overvolle zakken zwerfvuil en sluikstort. Met deze opruimacties wil de werkgroep en de scholen de kinderen sensibiliseren voor het zwerfvuilprobleem. Voor de geleverde inspanningen organiseerde de gemeente een bedankingsmoment waarbij aan de directies van Mandelbloesem en Ginsteschool een cheque van 250 euro werd overhandigd, een bedrag dat zal worden gespendeerd aan de netheid op school zelf. Op de foto zien we de Minaraad-medewerkers en schooldirecties bij de overhandiging van de cheque.