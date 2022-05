Oostende wint Food Waste Award

Het stadsbestuur van Oostende heeft, voor een project tegen voedselverspilling in de centrale keuken, de Food Waste Award gewonnen. “We haalden op één jaar 49.000 euro uit de vuilbak”, luidt het.

Vzw Foodwin bestaat uit experten in het voorkomen van voedselverspilling. Ze werken samen met lokale overheden, grootkeukens, voedingsbedrijven en organisaties en reiken jaarlijks de Food Waste Awards uit.

“Zeker nu voeding schaarsers wordt, is het belangrijk dat we verspilling tegen gaan. Want wie slim met voeding omspringt, realiseert snel flinke besparingen en vermindert de impact van voedselproductie op het klimaat”, aldus Annelies Coupé.

In de categorie lokale besturen won de stad Oostende met een project van de Centrale keuken. Daar worden elke dag meer dan 1.300 maaltijden bereid voor het personeelsrestaurant, de ontmoetingscentra, het Serruysziekenhuis, de kinderdagverblijven en de woonzorgcentra. Er werd, onder impuls van Foodwin, een nulmeting gehouden om het voedselverlies in kaart te brengen.

49.000 euro bespaard

Soep bleek in veel grootkeukens een bron van verspilling. “Ook de porties van het vlees, de groenten en de aardappelen werden geëvalueerd. Sindsdien werkt de centrale keuken meer op maat van de klant met portiegroottes die beter afgestemd zijn per afdeling”, zegt Linda Verhaeghe, hoofdcoördinator horeca bij het Sociaal Huis.

Dat loonde, want na een jaar legde men figuurlijk de overschotten in de weegschaal voor de impactmeting. Oostende slaagde er in om de voedselverspilling met 40 procent terug te dringen en kon daarmee 49.000 euro besparen en 112 ton CO2-uitstoot vermijden.