Oostende voert controles tegen sluikstorten op: 75 GAS-boetes voor zwerfafval in juli

Stad Oostende voert het aantal controles tegen sluikstorten en vervuiling deze zomermaanden op. Afgelopen maand voerde de lokale politie en OVAM-medewerkers drie gerichte controles uit tegen sluikstorten. In totaal werden er in de stad 111 overtredingen vastgesteld, waarvan 75 voor zwerfafval. “”Zwerfvuil achterlaten is een misdrijf. Wie nu nog niet begrijpt dat plastic, blik, sigarettenpeuken of ander afval in de vuilbak hoort, vliegt op de bon”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). In augustus staan er ook verschillende gerichte controles gepland.

In de zomermaanden trekken er traditioneel heel wat toeristen naar onze kust. De afgelopen weken was het met het mooie weer al heel druk op onze stranden. En met die drukte blijft er vaak ook veel afval achter op het strand. Op dinsdag 19 juli, de heetste zomerdag tot nu toe werd het dagrecord van zwerfafval op het strand van Oostende verbroken. In totaal werd er 3.200 liter afval opgeraapt en dat is 1.200 meer dan het vorige record in 2020.

“Wie nu nog niet begrijpt dat afval in de vuilbak hoort, vliegt op de bon”

Vzw Proper Strand Lopers, die bijna dagelijks zwerfvuil van op de stranden verzamelen, pleiten voor een registratiesysteem om de massa beter te verspreiden. Volgens burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) is dat registratiesysteem te duur voor de dagen, waarop het dan effectief van pas zouden komen. Maar stad Oostende zet nu deze zomer meer in op het controleren van sluikstorten met enkele gerichte acties.

Extra en gerichte controles

Deze zomermaanden controleren niet alleen de gemeentelijke vaststellers en de gekende Gemeenschapswachten op sluikstorten op het strand en op de zeedijk. “Begin dit jaar hebben we als stad ingetekend om extra OVAM-vaststellers te kunnen aanstellen in de zomervakantie. Die mensen worden nu ingezet op het strand”, vertelt schepen van Samenleven, Maxim Donck (N-VA). Daarnaast voeren ook verschillende politie diensten van wijkpolitie tot dienst omgevingshandhaving en strandpolitie controles uit.

“In augustus zullen we nog eens drie gerichte controles houden op het strand”

In juli werden er 3 gerichte controleacties gehouden op het strand. Toen werden in totaal 111 GAS-boetes opgesteld: 71 voor het weggooien van sigarettenpeuken op openbaar domein, 35 voor het niet correct buitenplaatsen van private containers, 3 boetes voor sluikstort, 1 voor het niet opruimen van hondenpoep en 1 overtreding van flyeren zonder vergunning. In augustus zullen er nog 3 gerichte controleacties gebeuren om te controleren op zwerfafval aan het strand.

Opruimacties

Naast de verschillende controleacties probeert Oostende hun stranden zo proper mogelijk te houden. De hele zomer lang worden er verschillende jobstudenten in een Beachteam ingezet om afvalzakjes uit te delen aan strandgangers en zelf ook afval op te ruimen. De papieren afvalzakjes zijn ook op de Zeedijk te verkrijgen bij de gemeenschapswachten of bij de reddersposten.

Er worden ook heel wat extra werkkrachten ingezet om het strand proper te houden. 19 medewerkers van de directe Openbaar Domein trekken er iedere dag op uit om het zwerfafval manueel op te rapen of als het mogelijk is ook met de strandreinigingsmachine. Er werden ook dubbel zoveel vuilnisbakken en gescheiden afvalcontainers geplaatst. In totaal staan er 150 op het strand, die tot vier maal per dag leeggemaakt worden.