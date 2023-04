Ook in Bredene geen confetti tijdens jaarlijkse carnavalsstoet

Morgen trekt na een vierjarige pauze opnieuw een carnavalsstoet door de straten van Bredene. Al zal dat dit jaar zonder confetti zijn, een beslissing die door het carnavalscomité zelf werd genomen. “Als burgemeester wil ik dit nog niet verbieden, er worden al zoveel regeltjes opgelegd. Maar vanuit ecologische overweging is dit natuurlijk een goeie beslissing van de carnavalsorde”, reageert burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit).

Vanuit verschillende hoeken klonk er frustratie over het feit dat confetti nog steeds wordt toegestaan tijdens de Bredense carnavalsfestiviteiten. Burgemeester Steve Vandenberghe volgde namelijk het voorbeeld van onder andere Menen, Tielt en Heist niet en voerde tot op heden nog geen confettiverbod in.

Weinig draagvlak

“Het is heel dubbel voor mij. Enerzijds ben ik een grote voorvechter van maatregelen die ons milieu ten goede komen, maar anderzijds wil ik tegengewicht bieden tegen de verzuring van onze maatschappij. Mensen klagen nu al dat er zoveel regeltjes zijn, dat ze ‘niets meer mogen’. De kritiek op confetti is terecht hé, begrijp mij niet verkeerd. Maar naar mijn mening is er nu nog niet voldoende draagvlak om dat vanuit mijn positie te verbieden. Het is dansen op een slappe koord”, reageert de burgervader van Bredene.

Toch zal er dit weekend geen confetti gestrooid worden tijdens de stoet, dat heeft het Bredens Carnaval Comité beslist en ook ondertekend. Een opluchting voor bepaalde handelaars en inwoners. Maar wat betekent dat voor de toekomst?

“Nu zijn de carnavalsorganisaties dat zelf overeengekomen. Volgend jaar staat het bij ons zeker opnieuw op de agenda. Maar als ik eerlijk mag zijn vind ik eigenlijk dat zoiets op Vlaams niveau moet beslist worden. Dan is het tenminste in elke gemeente hetzelfde, dat zou voor iedereen gemakkelijker zijn”, besluit burgemeester Vandenberghe.