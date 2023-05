Ook Brugge keurt kandidatuur van Zwinstreek tot Landschapspark goed

Op de Brugse gemeenteraad werd dinsdagavond het dossier omtrent de kandidatuur van acht coalitiepartners om de Zwinstreek tot Landschapspark te maken goedgekeurd. “Ook Stad Brugge neemt als coalitiepartner deel bij deze kandidatuur,” zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “Het is van groot belang om te investeren in open ruimte. Het statuut van Landschapspark zou voor verschillende voordelen zorgen voor de bewoners en bezoekers van de Zwinstreek.”

“Als Schepen vind ik dat de as Brugge-Damme-Knokke en Sluis heel wat mogelijkheden heeft inzake natuur en recreatie. Zo kunnen mensen genieten van het Unesco werelderfgoed en via de Damse Vaart naar het mooie Zwin met alle groene gebieden ertussen. Zowel wandelpaden als fietspaden kunnen we versterken. Op die manier wordt het mooiste park en landschap tussen de kust en de mooiste stad van Europa, Brugge. Ook toeristisch is er meer interesse in wandelen en natuur en kan het tot meer overnachtingen en fietsen leiden,” vertelt Mercedes Van Volcem.

Oproep vanuit Vlaanderen

In 2021 werd vanuit de Vlaamse overheid een oproep gelanceerd voor kandidaat-Nationale Parken en kandidaat-Landschapsparken. In het Vlaamse Regeerakkoord worden landschapsparken gedefinieerd als gebieden met een uitgesproken landschapskwaliteit, waarbij vanuit eenzelfde integrale visie het harmonieus samengaan van landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme beoogd wordt.

Als antwoord op deze oproep vormen verschillende lokale en regionale belanghebbenden samenwerkingsverbanden om een ambitieuze visie en lange termijn doelstellingen voor hun gebied te voorzien.

Acht partners

Ook de Zwinstreek dient een kandidatuur in om tot Landschapspark benoemd te worden. Acht coalitiepartners, namelijk Brugge, Damme, Knokke-Heist, Maldegem, Sint-Laureins, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland, nemen hieraan deel. De provincie West-Vlaanderen neemt hiervoor de regierol op zich.

Deze partners werken samen om de kandidatuur van de Zwinstreek in te richten. Het kandidaatsdossier moet op 31 mei 2023 ingediend worden, dit na afzonderlijke goedkeuring door de gemeente- en provincieraden van de acht partners. Op 30 mei 2023 werd dit dossier voorgelegd aan de Brugse gemeenteraad.

Het dossier omvat een landschapsbiografie/gebiedsanalyse, masterplan over hoe het gebied er momenteel en binnen 24 jaar uitziet, een operationeel plan voor de eerste vijf jaar en een samenwerkingsovereenkomst tussen de coalitiepartners.

Vier verhaallijnen

Als richtinggevende visie omvat het masterplan vier verhaallijnen of strategische doelstellingen: op de grens van zoet en zout, het verhalend landschapspark, grensverleggend voedsellandschap en grenzeloos beleven en leven

Daarnaast worden acht focusgebieden binnen de Zwinstreek uitgelicht, waaronder de Groene Gordel Brugge, Maleveld als waterpark. “Het Maleveld ligt op een historisch interessante natuur- en waterplaats, op de grens tussen de snel afwaterende zandstreek en de tragere waterhoudende polders. Hier zijn op recreatief vlak heel wat mogelijkheden. Aangezien het aansluit bij verschillende strategische doelstellingen van het masterplan, wordt de mogelijke, toekomstige realisatie van dit gebied uitgewerkt binnen de kandidatuur,” legt de schepen uit.

Andere mogelijke gebieden in Brugge, waar realisaties kunnen gebeuren, zijn langs de Damse Vaart, aan het Water+Land+Schap Romboutswervepolder, de groene gordel en kasteeldomeinen, zoals Ten Berghe, Fort van Beieren, Rooigem, Spijker en langs het Zuidervaartje, de Polderstraat, Brieversweg, waar bomen, wandelen en fietsen centraal staat.

Voordelen van het statuut

“Het ontvangen van dit statuur biedt veel voordelen. Bijkomende middelen, zowel de jaarlijkse werkingsbijlage vanuit Vlaanderen alsook meer capaciteit voor de ontwikkeling van subsidiërings- en investeringsdossiers, zorgen voor meer kansen om de streekeigen identiteit van het gebied te behouden, maar ook te versterken,” aldus de schepen.

“Zo kan deze erkenning ervoor zorgen dat de landschapsrelicten met een rijke maritieme geschiedenis in het gebied toegankelijker gemaakt worden. Ook de samenwerking tussen de acht coalitiepartners zorgt ervoor dat belangrijke beslissingen omtrent de grensregio gezamenlijk genomen worden.

“Het is belangrijk om te beseffen dat dit statuut geen verplichtingen of beperkingen met zich meebrengt, maar juist focust op inrichtingsmogelijkheden in het gebied”, besluit Mercedes Van Volcem.