Onze provincie is de properste: nergens ruimen ze meer zwerfvuil

Het voorbije schooljaar hebben 179 West-Vlaamse scholen en verenigingen een actieplan uitgewerkt om hun buurt net te houden. Daarmee is onze provincie de properste van Vlaanderen.

Met Operatie Proper wil de Vlaamse overheid scholen en verenigingen die zich inzetten om zwerfvuil duurzaam aan te pakken financieel ondersteunen. Zij worden uitgedaagd om een plan uit te werken om hun buurt net te houden. Operatie Proper beloont al die inspanningen met een bedrag van 3 euro per leerling of lid.

“In het schooljaar 2020-2021 werden in heel Vlaanderen 615 actieplannen financieel ondersteund voor een bedrag van in totaal 484.866 euro”, legt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) uit die de cijfers opvroeg bij Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Bijna één op drie

“De deelnemende scholen en verenigingen in West-Vlaanderen vertegenwoordigen bijna een derde van alle beloonde actieplannen in Vlaanderen. Concreet werden in onze provincie 179 actieplannen opgesteld die alles samen 136.149 euro kregen. De uitgekeerde bedragen variëren van 150 euro tot 1.500 euro per initiatief.”

“179 plannen leveren 136.149 euro steun op”

“Maar liefst 23 scholen en één vereniging, natuurwerkgroep De Zeekoet uit Bredene, kregen dit maximumbedrag van 1.500 euro uitgekeerd. Ondanks corona en het moeilijke schooljaar dat daarmee gepaard ging, namen heel wat scholen en verenigingen deel aan Operatie Proper. Daar kunnen we alleen maar trots op zijn”, aldus Warnez.

Ook in het huidige schooljaar zijn heel wat actieplannen opgesteld om zwerfvuil op te ruimen, afval te vermijden en buurten netjes te houden. De Vlaamse overheid ondersteunt hen daar niet enkel financieel bij, maar bijvoorbeeld ook via het ter beschikking stellen van opruimmateriaal en het aanbieden van educatieve pakketten en themalessen.

Blijven engageren

“Operatie Proper is en blijft een sterk educatief project, omdat het jongeren milieubewuster maakt”, gaat Brecht Warnez verder. “Het is belangrijk dat scholen en verenigingen zich blijven engageren voor een proper leefmilieu. Ook voor het huidige schooljaar kunnen scholen en verenigingen zich opnieuw inschrijven.”

“Vanuit Vlaanderen willen we dit educatief project blijven steunen. We hopen dat nog meer scholen en verenigingen een actieplan opstellen en we hen dus een beloning kunnen geven.”