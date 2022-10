Onze Leie 200 kilo lichter

Op vrijdag 21 oktober vonden we 17-tal leerlingen van het Futura Secundair Onderwijs Menen aan de boorden van de Leie terug, ter hoogte van Het Badhuis. Niet om gezellig pootje te baden, want het werd een heuse werkdag.

“Onze leerlingen staken de handen uit de mouwen en in het water om onze Leie te ontdoen van allerlei drijfvuil”, zegt directeur Futura Secundair 2de en 3de graad Els Poublon. “Dit project heet ‘Schoon Water Project’ en werd in het leven geroepen door de Gentse vzw Dokano.”

Gedragsverandering

Dokano wil minder afval in het water en meer gedragsverandering om afval te voorkomen. “Binnen ons ‘Schoon Water Project’ hebben er in 2022 al ruim 140 klassen deelgenomen aan deze workshop vuilvissen in de Gentse binnenwateren”, vertelt Hans Marly van vzw Dokano.

“Goed voor zo’n 8,4 ton opgevist drijfvuil. Dit komt overeen met de inhoud van een volle vuilniskar. Dit project is een plezante, bewustmakende activiteit voor scholen en jeugdverenigingen. We willen de wereld tonen vanuit een ander perspectief en stedelingen gelukkiger maken, maar vooral willen we bijdragen aan de algemene gedragsverandering.”

Stedentocht

‘Schoon Water Project’ is een jaarlijkse afval-strijd. Deze 5-stedentocht werd dé seizoensafsluiter, waarbij dit project voor het eerst tot stand kwam in 5 steden. Lokale scholen, kanoclubs, de lokale overheden en de Vlaamse Waterweg werkten hiervoor samen. Meer dan 150 leerlingen stonden klaar om in de periode van 18 tot 21 oktober de Leie drijfvuilarm te maken.

“Tijdens het kanovaren kregen de leerlingen de gelegenheid om van de Leie een propere, gezellige plaats te maken en alsook stil te staan bij hun eigen gedrag. Gewapend met grijpers, handschoenen en afvaltonnen, werd er drijfvuil uit het water gevist en in de boot gesorteerd. Een plastic attack op de Leie, zeg maar”, lacht Els.

‘Hoofdprijs’

Menen kreeg op het einde van de rit wel de betreurenswaardige ‘hoofdprijs’ te pakken. Maar liefst 200 kilo drijfvuil kwam boven water. De leerlingen visten er onder ander een voettapijt uit van een vrachtwagen, een paar plastiek stoelen, soepborden en een ontelbaar aantal flessen en blikjes.

“We bedanken uiteraard van van harte onze leerlingen, maar ook vzw Dokano door die dit broodnodige project gerealiseerd heeft”, besluit Els. (Nicolas Verhaeghe)