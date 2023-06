Ontdek samentuin ‘tGroen Spinnetje tijdens de Velt Ecotuindagen

Tijdens de Velt Ecotuindagen kan je op ruim tweehonderd plaatsen in Vlaanderen en Nederland gratis ecologische tuinen gaan bezoeken. In eigen regio stelt Stijn Vandevelde zijn inclusieve samentuin ‘tGroen Spinnetje open in de Brugse Steenweg.

“Dit is een plek waar een spontane verbinding ontstaat tussen mens, dier en natuur: de gasten van onze zorg- en belevingsboerderij en buurtbewoners ontmoeten elkaar hier in een rustige, groene omgeving. Binnenkort komt er ook nog een voedselbos bij”, vertelt Stijn. Hij combineert in ‘tGroen Spinnetje het ecologisch tuinieren met de permacultuur.

“Zo ontstond er een spontane, natuurlijke tuin met hier eens wat strakkere, daar weer meer ongedwongen, losse vormen. Op de opentuindag van Velt kom je hier alles over deze methode te weten”, klinkt het.

Velt Jabbeke zal aanwezig zijn met een infostand en zorgt voor drank en gebak. Er is ook een composttoilet aanwezig. De samentuin bezoeken kan op zondag 4 juni van 10 tot 17 uur in de Brugse Steenweg 43, 8377 Zuienkerke.

(WK)

Info: https://velt.nu/samentuin-tgroen-spinnetje