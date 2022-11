Onderzoek naar PFAS-vervuiling op Lettenhofpark

Deze week waren er op het Lettenhofpark, dat vroeger een stortplaats was, boringen in het kader van een onderzoek naar mogelijke PFAS-vervuiling. Het onderzoek richt zich vooral op het grondwater. Volgens de eerste resultaten zou de vervuiling nogal meevallen.

Enkele weken terug kregen de bewoners van Zwevegem-Knokke die in een straal van 500 meter rond het in ontwikkeling zijnde Lettenhofpark wonen, een brief in de bus met de melding dat ze best geen groenten van eigen kweek of grondwater consumeerden, de zogenaamde No Regret-maatregelen.

Volgens burgemeester Doutreluingne gaat het nu over een bescheiden bodemonderzoek en afhankelijk van de resultaten komen er eventueel bijkomende onderzoeken in een tweede fase.

“Deze week was er een machinale boorploeg aan de slag en later deze maand zal er een bemonstering plaatsvinden. In december verwachten we de eerste resultaten van het grondwateronderzoek. Dan zal er beslist worden indien er bijkomende onderzoeken nodig zijn. Deze zouden dan in januari 2023 gebeuren. Indien er geen verdere onderzoeken nodig zijn, zal men het onderzoek afsluiten”, aldus de burgemeester.

“Uit een eerste analyse van het oriënterend bodemonderzoek blijkt dat er geen gigantische verspreiding is. In afwachting van het definitief onderzoek blijft het uiteraard nog een vraagteken en dan pas zullen we kunnen bepalen wat de gevolgen zijn voor de verdere timing van het Lettenhofpark”, aldus de burgemeester. (GJZ)