Onderzoek naar PFAS-vervuiling blijft duren: “Er is nog meer veldwerk nodig en dat neemt tijd in beslag”

Ter hoogte van Vaart-Zuid in Beernem werd enkele maanden geleden PFAS-verontreiniging vastgesteld. Het onderzoek naar de verspreiding van die vervuiling zal langer duren dan verwacht. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns (CD&V) op een vraag van Beernemnaar en Vlaams Parlementslid Gijs Degrande (N-VA).

Onderzoekers brengen de vervuiling aan Vaart-Zuid in Beernem momenteel in kaart, maar dat bodemonderzoek duurt langer dan initieel verwacht. De verhoogde waarden in het grondwater leidden tot een aantal adviezen. Zo worden buurtbewoners aangeraden om voorzichtig om te springen met zelfgekweekte groenten en eieren van eigen kippen. Binnen een straal van vijfhonderd meter raadde de gemeente af om putwater te gebruiken als kookwater of om bijvoorbeeld een zwembad te vullen.

Twee zones

Wellicht ligt het blussen van een brand aan de voormalige landingsbaan van de zweefvliegclub in die zone aan de oorsprong van de vervuiling. Die vervuiling wordt nu opgesplitst in twee verschillende zones. De eerste zone omvat de landingsbaan van de club die actief was in de periode van 1988 tot 1998. In de tweede zone is de PFAS-verontreiniging vermoedelijk ontstaan doordat er in de periode van 1996 tot 2009 slib werd gestort. Om de verontreiniging verder in kaart te brengen en om na te gaan wat het verdere risico is voor mens en milieu, is verder bodemonderzoek nodig. “Uit het antwoord van minister Brouns blijkt dat de bodemsaneringsdeskundige al veldwerk heeft uitgevoerd, maar dat er nog bijkomend veldwerk nodig is dat meer tijd in beslag neemt dan men dacht”, stelt Degrande. “Vraag is of het slib veilig en verantwoord onder de juiste voorwaarden is gestort. Het is belangrijk dat we deze situatie nauwgezet blijven opvolgen en de ingestelde no-regretmaatregelen zo snel mogelijk bijpassen zodra er meer gedetailleerde gegevens bekend zijn.” De Vlaamse Waterweg moet de geplande acties voor 1 december 2024 aan OVAM kenbaar te maken.