Ondergrondse glasbol op Sint-Jan helpt sluikstorten voorkomen

Sinds vorige zomer is er een ondergrondse glasbol voorhanden op Sint-Jan in Wingene. Sindsdien heeft het sluikstorten er afgenomen. Gemeenteraadslid Verhelle wou weten of er nog projecten op komst zijn.

Zwerfvuil en sluikstort stoort elke burger. Gemeenteraadslid Stefaan Verhelle (CD&V) stelde tijdens de voorbije gemeenteraad Wingene hierover een vraag en wou ook weten welke acties er nog komen.

“Een plaats waar heel vaak zwerfvuil en afval achtergelaten wordt is de omgeving van de glasbollen”, weet gemeenteraadslid Stefaan Verhelle. “Zijn er cijfers over het zwerfvuil dat in onze gemeente verzameld werd? Schepen van Milieu Brecht Warnez (CD&V): “In de hele gemeente werd 4.500 liter sluikstort bij glasbollen aangetroffen. De uitschieter was de bovengrondse glasbol op het gemeenteplein met 1.370 liter. Via onder andere de zwerfvuilcamera’s werden vorig jaar 31 sluikstorters betrapt en ook beboet.”

Investering loont

Sinds vorige zomer werd de eerste ondergrondse glasbol in Sint-Jan geïnstalleerd. Dit was een dure investering van 15.000 euro waarvoor de gemeente 7.500 euro Vlaamse subsidie binnenhaalde. Voor de zomer toen er nog een bovengrondse glasbol in Sint-Jan stond, werd er 112 liter zwerfvuil aangetroffen. De investering loont alvast.

“Naast het feit dat de ondergrondse glasbollen esthetisch mooier zijn, zien we ook dat er minder sluikstort is. Ik mag meegeven dat er voorlopig nog geen enkele melding van sluikstort in de dorpskern van Sint-Jan binnenkwam. Dankzij een proefproject heeft de gemeente nog voor twee bijkomende glasbollen subsidies. De eerstvolgende locatie wordt de kerkomgeving van Wildenburg. Ondergrondse plaatsing is niet overal mogelijk, door bijvoorbeeld de aanwezigheid van nutsleidingen.”

Acties

De vraag kwam ook of er nieuwe acties komen en hoe men de aanpak van zwerfvuil verder oplost. Het zwerfvuilprobleem is bij bepaalde locaties heel specifiek. “We focussen in eerste instantie op locaties waar de problemen het grootst zijn. Bij de start van de lente komt er een sensibiliseringsactie tegen hondenpoep, enkele acties tegen de peukenproblematiek en er komt ook weer een lenteschoonmaak samen met de Wingense gezinnen en verenigingen in april.”

“We overleggen ook met bedrijven hoe we de zwerfvuilproblematiek in industriezones kunnen aanpakken. Ook het afvalbakkenplan wordt verder uitgerold. We ondersteunen verder onze 30 zwerfvuilvrijwilligers met het bekostigen van materiaal en een bedankingsmoment.