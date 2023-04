Onbekend wit goedje besmeurt Neerbeek in Bissegem: “15 kilometer lang, maar oorsprong niet te vinden”

Zaterdagmiddag werd de brandweer opgeroepen voor milieuvervuiling in de Neerbeek in Bissegem. Het water kleurde wit en dreigde in de Leie te lopen. Wat precies de oorzaak was of over welk goedje het ging, kon voorlopig niet worden achterhaald.

Milieuvervuiling aan de Rietput in Bissegem. Dat was de oproep die de brandweer van de hulpverleningszone Fluvia zaterdag rond de middag binnenkreeg. Een soort witte smurrie, het zal niet veel zijn. Dat werd aanvankelijk gedacht, maar uiteindelijk bleek dat de Neerbeek over een afstand van zo’n 15 kilometer wit kleurde.

De brandweer probeerde te achterhalen waar de vervuiling vandaan kwam en ging zelfs tot in Moorsele zoeken. Tevergeefs. “De oorsprong kon niet gevonden worden”, zegt officier Sebastien Lefebvre. “Opeens lijkt het water weer gewoon te zijn, midden in een weiland.”

Omdat het goedje dreigde in de Leie te stromen, werd de beek op twee plekken afgedamd. Of het witte spul schadelijk is, kon niet gezegd worden. “De Vlaamse Milieumaatschappij neemt stalen en zal onderzoeken wat er precies in het water terechtgekomen is”, zegt Lefebvre.

Door het mooie weer was er veel passage langs het jaagpad. De aanwezigheid van de brandweer maakte dat fietsers moesten afstappen, maar het verkeer kon wel de hele tijd door. (Joerie Dewagenaere)