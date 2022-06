Nood aan extra financiële steun voor vzw Proper Strand Lopers: “Onze werking komt in het gedrang”

Vzw Proper Strand Lopers vraagt meer financiële ondersteuning van de overheid om verder te kunnen bestaan. “We kunnen rekenen op heel wat vrijwilligers voor onze opruimacties. Maar er komt heel wat administratief werk bij kijken. We hebben dringend nood aan 1 voltijdse coördinator om zich hierop te focussen. Komende maandag zitten we hierover samen met minister van Noordzee, Vincent Van Quickenborne (Open VLD)”, zegt vrijwilliger Tim Corbisier.

Vzw Proper Strand Lopers is een vrijwilligersorganisatie, die al jarenlang zwerfvuil van op de stranden aan onze kust opruimt. De afgelopen jaar werden er al 16.000 opruimacties gehouden. De organisatie telt 6.500 Facebookleden, waarvan meer dan 400 zeer actieve vrijwilligers zich bijna dagelijks inzet. En het aantal vrijwilligers blijft ook maar stijgen.

“Wij doen veel meer dan afval van op het strand opruimen”

Maar ondertussen organiseert de vzw nog allerlei andere activiteiten. “We zetten allerlei sensibiliserings- en preventiecampagnes op, want we willen het probleem van zwerfvuil bij de bron aanpakken. Het heeft geen zin om afval te blijven opruimen als we mensen niet bewust maken van het echte probleem en dat is afval dumpen in de natuur en laten rondslingeren. Tegenwoordig worden we ook regelmatig gevraagd om uitlegsessies te organiseren voor teambuildings van bedrijven. En ook meer en meer scholen vragen of we kunnen langskomen om onze werking uit te leggen aan klassen. Dan gaan we ook samen op pad om afval te verzamelen en de problematiek echt te tonen. Maar daar komt heel wat administratiewerk bij kijken”, vertelt vrijwilliger Tim Corbisier.

Nood aan extra ondersteuning

Vzw Proper Strand Lopers krijgt nu op jaarlijkse basis 12.500 euro steun van de lokale organisatie Westtoer. “De lokale besturen helpen ook een handje en we krijgen ook wat geld van privésponsors of van onze teambuildings, die we organiseren. Maar dat is niet voldoende. Voor onze opruimacties zelf kunnen we rekenen op heel wat vrijwilligers. Maar alle administratie om cijfers, gegevens en verslagen bij te houden kost veel tijd. Daarom hebben we nood aan een coördinator, die dagelijks met onze vzw kan bezig zijn.”

Voor Proper Strand Lopers is het net heel belangrijk om exacte gegevens bij te houden. “Zo kunnen we zien of er een evolutie zit in het zwerfvuil dat wordt achtergelaten en aanspoelt op onze stranden. Nu zijn we met twee vrijwilligers, die alle cijfers en administratie bijhouden. Maar dat is heel veel werk om te combineren met onze job en privéleven. Met extra subsidies zou onze werking al heel wat gebaat zijn”, gaat Corbisier verder.

Federaal volksvertegenwoordiger Melissa Depraetere (Vooruit) en Vlaams parlementslid en kustburgemeester van Bredene Steve Vandenberghe (Vooruit) vroegen onlangs nog aan de bevoegde ministers om te kijken voor meer ondersteuning. Minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA) liet weten dat Proper Strand Lopers via de organisatie Mooimakers subsidies kan aanvragen voor bepaalde projecten, maar dat zij geen geld kan vrij maken om allerlei organisaties allemaal op individueel niveau te financieren. Minister van Noordzee, Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zal komende maandag met de organisatie samenzitten om een eventuele vergoeding te bespreken voor de data, die zij verzamelen. “Hopelijk krijgen we daar positief nieuws van de minister, want dat is dringend nodig”, besluit Corbisier.