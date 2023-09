Nog steeds slechts 11 gemeentes hebben een hemelwaterplan

Slechts 11 gemeentes zijn al in het bezit van een goedgekeurde blue deal, aka. een hemelwater- en droogteplan. Dat zijn er evenveel als een jaar geleden, en dat baart provincieraadslid Piet Vandermersch zorgen. “Zonder zo’n plan verliezen gemeentes bepaalde subsidies waardoor belangrijke investeringen in infrastructuur in het gedrang zouden komen. Is er voldoende steun vanuit de provincie voor de lokale besturen om op tijd met zo’n plan op de proppen te komen?” klonk het donderdag vanuit de Open VLD-fractie.

“Een hemelwater- en droogteplan (HWDP) omschrijft een integrale, gedragen en gebiedsdekkende visie op het volledige watersysteem in de gemeente. Deze visie moet leiden tot maatregelen op het terrein zodat een watersysteem kan ontwikkeld worden dat bestand is tegen de gevolgen van de klimaatverandering”, legde gedeputeerde Bart Nayaert eerder uit.

Nog 21 te gaan

Volgens de meest recente cijfers van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid hebben 11 West-Vlaamse gemeentes reeds zo’n goedgekeurd plan in hun bezit. Dat zijn er evenveel als een jaar geleden. Toen waren er ook 18 gemeentes volop bezig met de opmaak van zo’n plan, nu zijn dat er intussen al 32. Nog 21 gemeentes hebben nog geen enkele stap richting een blue deal gezet, en dat terwijl de plannen ten laatste eind 2024 moeten goedgekeurd worden.

“Wij bieden voldoende steun aan alle lokale besturen. We gaan in gesprek, volgen discussies mee… Natuurlijk zijn er thema’s waar wij iets meer bij betrokken zijn dan bij andere: de onbevaarbare waterlopen bijvoorbeeld, daarbij kunnen we beter bijsturen dan wanneer het over de riolering gaat. Maar los daarvan kan ik met volle overtuiging zeggen: elke gemeente kan rekenen op begeleiding indien ze dat wensen”, reageert gedeputeerde Nayaert.