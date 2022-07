Nieuwpoort wil geen loodkogels meer tijdens militaire oefeningen op zee: minister Van Quickenborne plant overleg

Kris Vandecasteele, schepen van Leefmilieu in Nieuwpoort vraagt defensie om geen loodkogels meer te gebruiken bij schietoefeningen op zee. Dat doet hij naar aanleiding van het nieuwe actieplan dat minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en minister van Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo) gisteren lanceerden om zwerfvuil in zee aan te pakken. Volgens minister Van Quickenborne is het niet zo simpel om dat zomaar te verbieden. Daarom plant hij een overleg met minister Dedonder.

Kris Vandecasteele, schepen van Leefmilieu in Nieuwpoort (CD&V) is tevreden met het nieuwe actieplan van minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en minister van Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo). “Het is een mooie, verdienstelijke en gewaardeerde inspanning van beide ministers.”

“Het lood heeft een negatief effect op het zeeleven en zou ook op militair vlak moeten verboden worden”

Het plan bestaat uit 25 actiepunten om zwerfvuil in zee tegen te gaan. Een van die punten om afval in zee te voorkomen is het verbod van vislood in de hengelvisserij, omdat lood een negatief effect heeft op het zeeleven. “Maar over de loodhoudende kogels, afkomstig van het militair kamp Lombardsijde, wordt geen woord gerept”, zegt Vandecasteele.

Schietoefeningen op zee

Vanop de militaire basis in Lombardsijde worden er door de dienst Defensie in de niet-toeristische periodes regelmatig schietoefeningen uitgevoerd richting zee. Speciaal daarvoor wordt een stuk van de Noordzee afgesloten voor de scheepvaart. “Die kogels en projectielen bevatten vaak lood. Na de oefeningen worden ze niet gerecupereerd en komen ze dus op de zeebodem terecht van een gebied dat behoort tot de beschermde Natura 2000-gebieden.”

“Het is absoluut niet goed voor het milieu en het leven in de zee dat er doelbewust munitie met lood in zee wordt geschoten en ook achtergelaten wordt. Volgens mij kunnen er voor de schietoefeningen zeker alternatieven gebruikt worden, zoals niet-loodhoudende munitie of zelfs elektronische simulaties. Er zou op termijn ook daar een verbod op lood in zee moeten komen”, besluit schepen Vandecasteele.

Overleg van ministers

Maar het blijkt niet zo simpel. “Voor vislood bestaan er al goede alternatieven, al zijn die wel iets duurder. Voor Defensie is dat een heel ander verhaal. De Noordzee is de enige plaats, waar Defensie voldoende ruimte heeft om nieuwe zaken te testen. Dat er daarbij restanten van de schietoefeningen achterblijven in zee is een verre van ideaal scenario. Dit wordt besproken op de vergaderingen van de raadgevende commissie”, klinkt het bij het kabinet van minister Van Quickenborne.

“Dat er nu restanten achterblijven in zee is verre van ideaal, maar de Noordzee is de enige plaats waar Defensie genoeg ruimte heeft om dingen te testen”

Minister van Noordzee Van Quickenborne plant zo snel mogelijk een overleg met minister van Defensie, Ludivine Dedonder (PS) over het opruimen en het voorkomen van achtergebleven munitie van militaire schietoefeningen. Dat werd in 2018 bepaald in het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026.