Nieuwe schakelpost voor Fluvius moet kansen bieden voor de ontwikkeling van een moderne stadswijk in Brugge

Het stadsbestuur heeft de installatie van een nieuwe schakelpost voor Fluvius in de Scheepsdalelaan in Brugge vergund. Die moet de binnenstad in de toekomst van elektriciteit blijven voorzien. Tegelijkertijd ziet het stadsbestuur opportuniteiten om op die plek, na sanering van de vervuilde ondergrond, moderne woningen en kantoren toe te laten. Maar ook veel groen.

Fluvius contacteerde de stad om een nieuwe schakelpost elektriciteit te bouwen op de site van Fluvius aan de Scheepsdalelaan. “Deze schakelpost moet, nadat Fluvius de site verlaten heeft, de stad in de toekomst voorzien van elektriciteit”, zegt urbanisatieschepen Franky Demon.

Fluvius wil Christus-Koning verlaten en bouwt aan een nieuw gebouwencomplex in de Blauwe Toren, waardoor de huidige site binnen enkele jaren vrij zal komen. “De ondergrond is vervuild, maar de site biedt tal van opportuniteiten om later te ontwikkelen naar een volwaardig stadsdeel van de 21ste eeuw”, vervolgt Franky Demon.

Goede locatie

“Het is dus van kapitaal belang dat de nieuwe schakelpost, die gebouwd moet worden voor de sanering, op een goede locatie komt. Enerzijds om de noodzakelijke sanering niet te hinderen, anderzijds om toekomstige ontwikkeling niet te blokkeren.”

Daarvoor heeft Fluvius een studie laten uitvoeren. Met deze studie kon een optimale locatie voor de schakelpost worden bepaald, die door het Brugs college eerder deze maand werd vergund.

Sanering

Er zijn diverse spelers op de site, die niet volledig eigendom is van Fluvius. Zij dienen volgens Franky Demon verder te werken om dit bouwblok naar de 21ste eeuw te loodsen: “Door de sanering moeten er koppelkansen gezocht worden om in bepaalde zones ondergrondse garages te bouwen, en andere zones net naar volle grond met hoogstammig groen te laten evolueren.”

“Er moet voldoende ruimte komen voor groen in deze omgeving, met zachte verbindingen voor voetgangers en fietsers. Het huidig ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) schuift een aantal ontwerpregels naar voor die structurerend kunnen zijn, maar ook beperkend werken. Verder studiewerk moet uitwijzen of een herziening van het rup nodig is om de site kwalitatief te ontwikkelen”, aldus de schepen voor Ruimtelijke Ordening.