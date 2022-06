Nieuwe Milieuraad bekroont imker Patrick Caesteker, het Ieperse dierenasiel en Hoofdzaak Nana met Groene Pluimen

Op vrijdag 17 juni reikte de Ieperse Milieuraad de Groene Pluim 2022 uit. De ‘Groene Pluim’, dat zijn in de praktijk drie groene pluimen, respectievelijk voor een bedrijf, een vereniging of non-profitorganisatie en voor een individu, die het voorbije jaar een verschil maakten op vlak van milieuzorg en een betere, gezondere leefomgeving. Laureaten werden imker Patrick Caesteker, het Ieperse dierenasiel en Hoofdzaak Nana.

Dat omvat heel wat: energie besparen, meer en betere natuur, ecologische teeltwijze, gezond eten, afval vermijden, gebruik van natuurlijke producten … Kortom: alles wat bijdraagt tot een gezondere planeet.

3 x 3 genomineerden

“Begin dit jaar kregen alle Ieperlingen de kans om kandidaten voor te dragen. Uit de 53 inzendingen selecteerde de Milieuraad 3 x 3 genomineerden”, vertelt Lieven Stubbe, voorzitter Milieuraad.

“Vervolgens konden alle Ieperlingen stemmen op wie de Groene Pluim verdiende. Dat werd massaal gedaan! Maar liefst 1.363 Ieperlingen brachten hun stem uit. Dat overtrof onze stoutste verwachtingen.”

Nieuwe Ieperse Milieuraad

De drie Groene Pluimen werden tijdens een gezellige, ludiek opgevatte bijeenkomst in de Kazematten uitgereikt door de schepenen Philip Bolle, Valentijn Despeghel en Eva Ryde.

Deze uitreiking was meteen de eerste publieke activiteit van de nieuwe Ieperse Milieuraad, die in oktober 2021 van start gegaan is en zich intussen over heel wat milieuthema’s zoals onder meer mobiliteitsplan, klimaatplan, WaterLandSchap, enzomeer ontfermde.

Categorie ‘individu’

Winnaar categorie ‘individu’ werd imker Patrick Caesteker. Wat doe je als je van je vader een pak bijenkasten erft? Een cursus volgen en zelf imker worden. Twintig jaar later kan Patrick Caesteker zijn bijen niet meer missen. Hij verzorgt zijn kolonies op het ritme van de natuur. Als voorzitter van de imkervereniging ‘De Westerbie’ stelde hij samen met stad Ieper en de Milieuraad, in 2020 het bijencharter op. In de Palingbeek laat Patrick jaarlijks honderden gezinnen en klasgroepen de wondere bijenwereld ontdekken.

De tweede laureaat is Ignace Gorus, bedrijfsleider van Kronospan, wereldleider op vlak van houtafgeleide producten. Onder stimulans van Ignace sponsort zijn bedrijf bosplantacties in Heuvelland en Ieper. Privé is Ignace al jaren een overtuigd natuurbeschermer, die zich onder meer inzet voor overzetacties voor amfibieën.

Derde laureaat is Stefaan Vanoplynes, een bezielde leerkracht in de basisschool Sint-Michiels en ook de bedenker van het houten buitenspel ‘Leeuwentoren’. Per verkocht exemplaar van Leeuwentoren plant Stefaan een boompje in Ieper. Zo wil hij iets terugdoen voor de natuur.

Categorie ‘vereniging’

Winnaar categorie ‘vereniging’ werd het zwerfkattenproject van het Ieperse dierenasiel. Het Dierenasiel vangt verloren of afgestane katten (en honden) op. Samen met de stad Ieper (Groendienst, Milieudienst) en enkele dierenartsen helpt het dierenasiel ook zwerfkatten. Die worden gevangen, medisch onderzocht en gesteriliseerd. Dit is niet alleen goed voor de zwerfkatten, maar ook voor de natuur. Zwerfkatten blijven jagers die heel wat vogels in de natuur doden. Door het sterilisatieproject loopt het aantal zwerfkatten systematisch terug.

De andere laureaat is de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) die de Britse militaire begraafplaatsen in onze regio beheert. CWGC zet zich in om duurzamer te werken en lanceerde wereldwijd een ‘duurzaamheidsplan’ rond klimaat, natuur en hergebruik van grondstoffen. Ze stopte met het sproeien van pesticiden en laat steeds meer gazons ontwikkelen tot bloemrijk hooiland.

De andere laureaat is EVA Westhoek, dat werd opgericht in 2000 en uitgroeide tot een bloeiende, snelgroeiende vegetarische organisatie, met heel wat lokale groepen en activiteiten. Zo ook in Ieper. Op hun Facebookpagina publiceren ze voortdurend reviews van horeca die veggie-producten aanbieden.

Categorie ‘bedrijf’

Winnaar categorie ‘bedrijf’ werd Hoofdzaak Nana. Hoofdzaak Nana is een Iepers kapsalon met ecologische aanpak en 100 procent natuurlijke producten en haarverzorging. Haarkleuringen op basis van planten en natuurlijke producten zijn de specialiteit. Milieubewuste mannen en vrouwen voelen zich hier thuis. Kringloopelementen geven het interieur van het salon een authentieke toets. Dit is een natuurlijke kappersbeurt op zijn best! Eerder dit jaar werd de zaakvoerster ook onze Krak van Heuvelland.

De andere laureaat is BonMush, dat ontstond uit een vleesverwerkend bedrijf dat ervoor koos om veggie te worden. Ze produceren vegetarische producten op basis van oesterzwammen uit eigen streek, met smaak en textuur van tonijn, krab of preparé. Zo biedt BonMush een oplossing voor milieubelastende veeteelt.

De laatste laureaat werd De Trog, een industriële biobakkerij waar heerlijk biologisch brood wordt gebakken. Sinds 1970 houdt De Trog vast aan vier pijlers: biogrondstoffen, tijd, huisbereide natuurdesem en ambacht. De Trog is CO2-neutraal, het meel wordt geteeld zonder chemische mest- en sproeistoffen.