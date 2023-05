Nieuwe aanvraag voor windturbine in Zonnebeke botst weer op protest

De firma Elicio heeft een nieuwe aanvraag ingediend voor de bouw van een windturbine in de Frezenbergstraat in Zonnebeke. Het actiecomité Frontwind Frezenberg roept meteen weer op tot protest.

De mogelijke komst van windturbines in de Frezenbergstraat in Zonnebeke heeft al een hele geschiedenis achter de rug. Vorig jaar werd een aanvraag voor een vergunning door de firma Elicio nog goedgekeurd door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen. Later werd die vergunning echter weer vernietigd door minister Zuhal Demir (N-VA). Tegen die vernietiging ging Elicio dan weer in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die uitspraak moet nog volgen, maar daar laat Elicio het niet bij. Er werd recent een nieuwe aanvraag ingediend voor een windturbine op dezelfde plaats.

Het comité Frontwind Frezenberg, dat eerder al actie voerde tegen de komst van windturbines, plant ook nu weer protestacties en roept inwoners op om massaal bezwaarschriften in te dienen. “Het blijft onverantwoord om in de nabijheid van huizen dergelijke gevaartes op te trekken”, klinkt het bij het actiecomité. “Bovendien zouden turbines het zicht op Ieper vanuit Tyne Cot Cemetery ernstige schade toebrengen. In het slagveld van de Eerste Wereldoorlog dergelijke turbines neerpoten, is ontoelaatbaar.”