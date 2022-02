Nieuw KB moet zeezoogdieren beter beschermen

Er is een nieuw KB in de maak dat onze zeehonden en bruinvissen nog beter moet beschermen. Het wordt in de Belgische Noordzee verboden om netten uit te zetten vanuit pleziervaartuigen, en ook op het uitzetten van warrel- en kieuwnetten van op het strand staan voortaan zware boetes.

Jaarlijks spoelen vele zeehonden en bruinvissen aan langs de Belgische kust. Vorig jaar ging het volgens Jan Haelters, marien bioloog bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, over 75 bruinvissen en 99 zeehonden.

Groeiende populatie

“Vooral dat laatste cijfer is verontrustend, omdat het een verdubbeling is tegenover de voorgaande jaren. Dit is deels te verklaren door de groeiende populatie, maar we zien ook dat meer en meer dieren verstrikt raken in visnetten van recreatieve strandvissers”, zegt hij.

Ruim een derde van de vorig jaar overleden dieren zou op deze manier aan hun einde zijn gekomen. Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) komt daarom met nieuwe regels die de specifieke netten verbieden waar de dieren steeds vaker het slachtoffer van zijn.

“Met name de kieuw- en warrelnetten die uitgezet worden zijn een gevaar voor de dieren. Ze raken erin verstrikt en verdrinken. De dieren die wel losraken uit de netten, vertonen vaak ernstige verwondingen aan de nek”, klinkt het.

Recreatieve strandvisserij

Heel wat van de dieren die aanspoelen op onze stranden, zijn volgens Haelters slachtoffer van professionele visserij buiten de Belgische Noordzee. “De Belgische visserijvloot maakt immers quasi geen gebruik van kieuw- en warrelnetten. Maar waar we ze dus wel nog zien opduiken, is in de recreatieve strandvisserij.”

De recreatieve strandvisserij zal nog steeds mogelijk zijn zoals voorheen, maar met het juiste materiaal dat geen gevaar vormt voor bruinvissen, zeehonden en andere zeezoogdieren. Een nieuw Koninklijk Besluit verbiedt de gevaarlijke kieuw- en warrelnetten en legt ook duidelijke regels op.

“Zo is het in de Belgische Noordzee voortaan verboden om netten uit te zetten vanuit pleziervaartuigen en wordt het uitzetten van warrel- en kieuwnetten van op het strand verboden. Netten die men wel nog mag uitzetten op het strand, zoals platte netten, kartenetten en fuiknetten, moeten voortaan voorzien worden van een voornet zodat zeezoogdieren er niet kunnen inzwemmen”, aldus minister Van Quickenborne.

Zware boetes

“Voor elk net dat voortaan wordt uitgezet, geldt bovendien de regel dat het minstens om de 24 uur moet worden gecontroleerd om te zien of er geen dieren in verstrikt zijn geraakt. Elk net moet ook gemarkeerd worden zodat de eigenaar ervan gemakkelijk te achterhalen is. Is dat niet het geval, dan worden de netten in beslag genomen”, waarschuwt de minister van Noordzee.

Er staan ook zware boetes op misbruiken. “De overgrote meerderheid van de vissers handelt met respect, maar er zijn er jammer genoeg ook andere. Met deze nieuwe, uniforme reglementering willen we voorkomen dat die enkelingen door de mazen van het net glippen”, besluit de minister van Noordzee. De nieuwe reglementering zal over de hele kustlijn gelden.

(WK)