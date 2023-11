Nieuw gecontroleerd overstromingsgebied Vlietputbeek beschermt de buurt rond de Gabriëlstraat in Roeselare voor wateroverlast

Bepaalde buurten in Roeselare kregen de voorbije jaren te kampen met wateroverlast bij hevige regenval. Een hoge mate van verharding (beton, asfalt en verharde oppervlakten) in een stedelijke context dragen hiertoe bij, maar ook de geografische ligging van de stad speelt hier parten. Roeselare ontvangt via de waterlopen ook heel veel water van omliggende gemeenten.

“Na de zware wateroverlast in 2016 in Roeselare, werd het Actieplan Water opgezet met als doelstelling het aanpakken van de wateroverlast en een betere waterbeheersing. Het verder uitbreiden van de gecontroleerde overstromingsgebieden (kortweg: G.O.G’s) en bufferbekkens maakt hier een belangrijk onderdeel van”, aldus schepen Francis Debruyne.

Met de geplande aanleg van het G.O.G. aan de Vlietputbeek wil men het risico op wateroverlast beperken voor de buurt rond de Gabriëlstraat.

De gronden werden aangekocht door Stad Roeselare en het te realiseren bekken zal een volume van 8.960 m³ water kunnen vasthouden. Water dat van hoger gelegen percelen komt, stroomt via verschillende grachten in het overstromingsgebied en wordt er tijdelijk vastgehouden. Zo worden de grachten minder belast bij hevige neerslag. Door middel van een stuwconstructie op de Vlietputbeek, kan ook het overtollige water van aan de andere kant van het terrein in het bekken stromen. Het bufferbekken ontvangt dus water via de Vlietputbeek en via de hoger gelegen grachten.

Het dossier wordt volgende week ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Na goedkeuring door de gemeenteraad, kan het bestek gepubliceerd worden waarop aannemers kunnen inschrijven. Bedoeling is dat de werken starten in de loop van 2024.