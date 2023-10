Nieuw gecontroleerd overstromingsgebied beschermt de Kapelhoek tegen wateroverlast

De aanleg van het nieuw gecontroleerd overstromingsgebied in de Duivigestraat in Beveren bij Roeselare is afgerond. De bewoners werden zondag uitgenodigd om het glas te heffen op deze realisatie die hun buurt in de toekomst moet beschermen tegen wateroverlast.

De stad kon in 2020 het perceel op de Kapelhoek aankopen voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied. “De voorbije jaren had de buurt meermaals te kampen met wateroverlast. Het regenwater van de hoger gelegen velden wordt door de aanleg van dit gecontroleerd overstromingsgebied net buiten de woonwijk opgevangen”, aldus schepen van waterhuishouding Francis Debruyne (CD&V). Op het perceel in de Duivigestraat werd de grond afgegraven en werden bermen aangelegd om een buffervolume te creëren van ongeveer 3,65 miljoen liter water. “Met deze realisatie zetten we opnieuw een belangrijke stap in het kader van het Actieplan Water. Dat paln werd na de zware wateroverlast in 2016 opgezet met als doelstelling het aanpakken van de wateroverlast en een betere waterbeheersing”, aldus de schepen. Sinds 2021 werd er al 13.750 m³ waterbuffering gerealiseerd in Roeselare. “Dat is het jaarlijks waterverbruik van 185 gezinnen of maar liefst 108.000 baden. In 2024 staat de aanleg van nog eens 32.440 m³ waterbuffering gepland.”

Het klimaat verandert en ook in Roeselare zijn de gevolgen voelbaar. “We doen heel wat inspanningen om vriendschap te sluiten met het water door het opnieuw voldoende ruimte te geven en in goede banen te leiden. Dit doen we op verschillende manieren”, aldus de schepen. Zo trok de stad de voorbije jaren volop de kaart van ontharding. “Sinds 2021 werd er minstens 31.709 m² onthard. Dat zijn meer dan zes voetbalvelden jaarlijks. Daarnaast leggen we ook heel wat wadi’s aan. Zo wordt het regenwater ter plaatse gehouden wat goed is voor het grondwaterpeil.” De stad voerde ook al verschillende rioleringsprojecten uit. “Regenwater hoort niet thuis in de riolering en daarom zetten we in op het aanleggen van een geschieden riolering. Daarbij liggen twee buizen in de straat: één voor afvalwater en een voor regenwater. Ook zo wordt het rioleringsstelsel minder belast bij hevige regenval.”