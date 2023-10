Nieuw containerpark Oostende opent op 13 november

Op maandag 13 november opent het nieuwe containerpark de deuren in de Hooggeleedstraat in Oostende. Het containerpark blijft gratis, behalve voor de fracties grofvuil en steenpuin (zoals verplicht door OVAM). Voortaan kan je weer onbeperkt in het containerpark terecht.

In het nieuwe containerpark werd aandacht besteed aan het ergonomisch storten van afval: bij de zware fracties zoals steenpuin en grofvuil rij je een platform op en gooi je het afval naar beneden in de container. Door de nieuwe inrichting van het containerpark wordt de doorstroming beter. Er is bovendien ook een oprit voorzien, waardoor de wagens niet meer op straat moeten aanschuiven.

Voortaan kan je weer onbeperkt in het containerpark terecht: de limiet van twaalf beurten per jaar valt weg.

“Het nieuwe containerpark is nu veel gebruiksvriendelijker. Zo hoeven we geen zware materialen meer omhoog te zeulen, en kan je via een oprijplatform alle afval gemakkelijk naar beneden in de container gooien. Zo zal een bezoek aan het containerpark voor de Oostendenaar dus een pak aangenamer, vlotter en veiliger kunnen verlopen”, zegt Eerste Schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Afvalbeleid.

Twee betalende fracties

OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) verplicht de steden en gemeenten om een vergoeding aan te rekenen voor het grofvuil en steenpuin die in een containerpark worden afgeleverd. Het nieuwe containerpark heeft daarom een aparte zone met weegbrug. Je zal dus voor en na het afleveren van sommige soorten afval op de weegbrug moeten rijden. Er is ook een tweede zone waar je nog andere soorten afval (zoals karton, glas, …) onbeperkt gratis mag achterlaten.

Het betalen voor het storten van grofvuil en steenpuin gebeurt via je e-ID kaart. Bij het binnenrijden van de eerste zone met weegbrug zal je je e-ID kaart moeten insteken en aanduiden welk afval je meehebt. Na het storten wordt je wagen opnieuw gewogen, en als je grofvuil of steenpuin bijhad, dan wordt berekend welk bedrag je moet betalen. Aan de betaalautomaten kan je vervolgens de betaling uitvoeren. Je kan er ook meteen een extra bedrag op je e-ID kaart opladen, zodat je de volgende keer zonder de betaalautomaat te passeren kan uitrijden. Het bedrag wordt dan automatisch van je e-ID afgehaald. Voor grofvuil betaal je 0,15 euro per kg en voor steenpuin betaal je 0,03 euro per kg.

Heb je geen grofvuil of steenpuin mee? Dan blijft je bezoek aan het containerpark volledig gratis.

“We hebben de voorbije jaren al heel wat stappen vooruit gezet in onze afvalstrategie. We gaan slimmer om met voedseloverschotten. We blijven inwoners aanmoedigen tot al dan niet thuis composteren. We zetten de eerste stappen naar circulariteit in bouwafval. En ook met dit nieuwe ‘containerpark’ brengen we ons niet alleen in regel met het geldende wettelijke kader van OVAM, we maken er ook een echt recyclagepark van. Bezoekers van het park worden uitgenodigd om na te denken over hun afvalstromen, en dat is ook onze opdracht binnen een duurzaam lokaal milieu- en klimaatbeleid”, klinkt het bij Schepen van Mens en Milieu Silke Beirens.

Containerpark Vuurtorenwijk

Het containerpark in de Vuurtorenwijk blijft bestaan. Daar is geen weegbrug, dus na de opening van het nieuwe containerpark zal je er niet meer terecht kunnen met grofvuil en steenpuin. Daarvoor kan je vanaf 13 november enkel nog terecht in het nieuwe containerpark. Met alle andere afval kan je nog steeds terecht in de Vuurtorenwijk.