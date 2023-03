Nieuw bodemonderzoek in Kortemark wijst weer op vervuiling

Opnieuw ophef in Kortemark, nadat een nieuw bodemonderzoek uitwees dat er naast de oude kleiputten aan de site van stortbedrijven Silvamo en DOP De Bree/Kortemark nu al te veel vervuiling aanwezig is. Zo zou er onder meer een verhoogde concentratie aan PFAS, lood en andere zware metalen in de grond zitten.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de firma BOVA ENVIRO+ en de resultaten werden tijdens een info-avond aan de inwoners bekend gemaakt door actiegroepen Climaxi en Leefbaar Groot Kortemark. “Het is tot nu toe nog onduidelijk wie aan de oorzaak van de vervuiling ligt. Wel weten we dat die onmogelijk van de buurtbewoners kan komen”, klinkt het bij Climaxi.

OVAM wil geen bijkomend onderzoek doen, die beslissing willen we aanvechten”

“OVAM heeft beslist om geen verder bodemonderzoek te doen naar de eventuele aanwezigheid van nikker, die beslissing vechten wij aan. De gemeente is momenteel gelukkig wel bezig met het bestuderen van het afval afkomstig van Silvamo.” Het gemeentebestuur laat weten dat ze sowieso jaarlijks stalen van de stortplaats doorspelen aan de milieu-inspectie en bezig zijn met een procedure tegen de vergunningverlenging van Silvamo..

Over de beslissing van OVAM inzake de site van DOP Kortemark is schepen Lynn Vermote kort: “We hebben extra uitleg gevraagd en zijn nu met onze raadsheer in overleg om te bepalen welke stappen we kunnen nemen.” Tot slot wil Climaxi graag buurtbewoners met grondwaterputten aansporen om stalen te laten afnemen voor verder onderzoek. Daarmee willen ze kunnen uitklaren wie verantwoordelijk is voor de vervuiling en dus ook voor de sanering ervan.