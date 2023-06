Natuurpunt Gaverstreke en kinderboerderij Bokkeslot werken samen

Natuurpunt Gaverstreke en kinderboerderij Bokkeslot willen constructief samenwerken bij het realiseren van hun doelstellingen en projecten op en rond hun sites in de Vichtesteenweg en de Bontestierstraat in Deerlijk. Via een intentieverklaring werd de joint-venture officieel vastgelegd.

“Beide organisaties zijn sterk overtuigd dat landbouw en natuur in onze streek onvermijdelijk met elkaar verbonden zijn en daarbij moeten en kunnen samenwerken”, verduidelijken ‘boer’ Willem Labeeuw van het Bokkeslot en voorzitter van Natuurpunt Gaverstreke Yann Feryn.

Biodiversiteit

“Het Bokkeslot streeft hierbij naar de realisatie van kleinschalige, duurzame, biologische landbouwactiviteit met kwalitatieve ruimte voor landbouweducatie en ontmoeting. Natuurpunt streeft hierbij naar de realisatie van biodiversiteit door gronden te verwerven en ze op een biodiversiteit creërende wijze te beheren.”

Beide organisaties onderschreven voor hun nabijgelegen ruimtes rondom De Bonte Os eenzelfde doelstelling, waarbij ze samen zullen streven naar de ontwikkeling van een kwalitatieve leef- en landschapsomgeving met meer biodiversiteit, zodat zich in Deerlijk een uniek waardevol landbouw- en natuurgebied ontwikkelt. “Natuurpunt Gaverstreke engageert zich concreet om de nodige knowhow te bieden voor het realiseren van meer biodiversiteit en betere natuur op de door het Bokkeslot aangeduide plaatsen. Wij engageren ons ook om mee de ontwikkeling van deze gebieden te monitoren,” stelt Yann Feryn.

Natuureducatie

“Wij engageren ons dan weer om mee te helpen aan het beheer via onder meer passend maai- en graasbeheer”, vult voorzitter van de kinderboerderij Bokkeslot Cedric Kemseke aan.

“Het Bokkeslot, dat in de toekomst meer en meer zal evolueren van een kinderboerderij naar een gemeenschapsboerderij, kan deze ruimtes meenemen binnen subsidieprojecten en het aanbod verrijken met natuureducatie. Om ons engagement te concretiseren, wordt een overlegstructuur geïnstalleerd waarbij geregeld plannen uitgewisseld worden en operationeel afspraken gemaakt worden.”