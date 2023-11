Zwinstreek krijgt erkenning als ‘Landschapspark’: “Pleiten voor herstel van de oorlogsschade aan de sifons”

Nu de Zwinstreek de erkenning ‘Landschapspark’ kreeg, pleit actiecomité ’t Groot Gedelf ervoor om de oorlogsschade aan de sifons in Oostkerke te laten herstellen. “Met een eenvoudige ingreep zou de Damse Vaart weer kunnen doorstromen boven het Leopold- en Schipdonkkanaal”, zegt voorzitter Guy Plasschaert.

Enkele weken terug kreeg De Zwinstreek – een provincie- en landsgrensoverschrijdend gebied gelegen op het grondgebied van Brugge, Damme, Knokke-Heist, Maldegem, Sint-Laureins en Sluis – de erkenning Landschapspark. De erkenning biedt mogelijkheden en budgetten om het gebied nog sterker op te waarderen en in de kijker te plaatsen. “Het is dan ook het ideale moment om de vraag om eindelijk de oorlogsschade aan de sifons in Oostkerke te herstellen, op de politieke agenda te plaatsen”, zegt Guy Plasschaert, de voorzitter van het actiecomité ’t Groot Gedelf die eerder met succes streed tegen het bevaarbaar maken van het Schipdonkkanaal.

Meerwaarde

De sifons, ter hoogte van het bekende restaurant Siphon in Oostkerke, vormen een groot bouwwerk dat er kwam bij de aanleg van het Leopold- en Schipdonkkanaal halverwege de 19de eeuw. Doordat de beide kanalen, vooral aangelegd in functie van de waterhuishouding in de streek, de bevaarbaarheid van de Damse Vaart in gevaar brachten, worden ze elk via een sifon of grondduiker onder de Damse Vaart geleid. Zo konden de schepen op de Damse Vaart over beide kanalen doorvaren. Maar in 1940, bij het begin van de Tweede Wereldoorlog, was het daarmee afgelopen. De geallieerde Franse troepen kwamen de Belgen hier helpen en ze bliezen de sifons op in de hoop de Duitse opmars – en dus ook ook hun wapentransport over het water – te stoppen. Sindsdien is de Damse Vaart in Oostkerke onderbroken, maar via een buizensysteem wordt er wel voor gezorgd dat er voldoende waterpeil staat aan beide kanten. “Via een soort waterbak zou de Damse Vaart op een behoorlijk eenvoudige manier weer kunnen doorstromen boven het Leopold- en Schipdonkkanaal. En evenwijdig zou dan een nieuwe brug kunnen worden aangelegd. Uiteraard pleiten wij er niet voor om grote scheepvaart in te voeren, maar doorvaren met roeibootjes zou toch mogelijk moeten zijn. We zijn ervan overtuigd dat dit toeristisch-recreatief een enorme meerwaarde voor de streek zou zijn. En we hopen daar de Vlaamse overheid en andere stakeholders van te overtuigen.” (PDV)