Zwinooievaars zijn allemaal aan het broeden

“Het broedseizoen is volop begonnen en de ooievaarskoppels in het Zwinpark in Knokke-Heist zijn op dit moment allemaal aan het broeden. De nesten aan de ooievaarstoren kunnen we dankzij een camera extra goed in de gaten houden”, aldus dicrecteur Ina De Wasch.

“Daar hebben we vijf eieren geteld op het dichtste nest en minimum drie op het tweede nest. Men kan alles volgen op filmpje. Af en toe staat de broedende ooievaar recht om de eieren te keren, of te wisselen met de partner. Het perfecte moment om even te piepen hoeveel eieren er liggen.

Het duurt zo’n 33 dagen om een ooievaarsei uit te broeden, dus rond eind april/begin mei verwachten we de eerste jongen. De eieren werden om de dag gelegd, dus de jongen komen niet tegelijkertijd uit en zijn bijgevolg niet allemaal even oud. Of alle kuikens, en dan voornamelijk ook de jongste, het later halen en opgroeien hangt af van de weersomstandigheden en of er voldoende voedselaanbod is. Spannend dus om alles in de gaten te houden de komende weken.”

Wie de broedende ooievaars van dichtbij wil zien, kan een bezoekje brengen aan onze ooievaarstoren of ze van thuis uit in de gaten houden via deze link.