Zwin Natuur Park start met nieuwe reeks vogelringsessies

Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist organiseert tot en met zondag 12 november elke openingsdag vogelringsessies. Het ringen van de vogels is een belangrijk onderdeel van het wetenschappelijk onderzoek dat het Zwin, als internationale luchthaven voor vogels, voert. De voorbije vier jaar kregen 28.120 vogels een ring om de poot.

“Tijdens de ringsessies brengt een gediplomeerd vogelringer een ring aan de poot van vogels”, vertelt Zwin-directeur Ina De Wasch. “De vogels worden gemeten, gewogen en daarna snel terug vrijgelaten om hun tocht verder te zetten. De bezoekers van het Zwin Natuur Park kunnen de volgende maanden het ringen van dichtbij meemaken. Het doel van het ringen van vogels is het verzamelen van wetenschappelijke informatie.

Na het ringen begint het tweede luik: het verzamelen van terugmeldingen. De kans dat een geringde vogel nog wordt gemeld is eerder klein, vandaar het veelvuldig ringwerk. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen bundelt en verwerkt de gegevens. Die data worden dan regelmatig gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek door andere instellingen”

Zelf van dichtbij meemaken

“Wie het ringen van dichtbij wil meemaken, is welkom voor een blik achter de schermen. Het is ook een unieke kans om de vogels van héél dichtbij te zien met daarbij uitleg van de ringer. De activiteit vindt telkens plaats in de voormiddag, van 10 uur tot 12 uur. De meeste vogels worden vroeg op de dag gevangen. Het ringen van vogels is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij echt slecht weer (regen en/of veel wind) kunnen de sessies niet doorgaan. Houd daarom de website van het Zwin Natuur Park steeds in de gaten. Wijzigingen in de ringdata vind je terug op de website van het Zwin Natuur Park.”

95 jaar vogelringen

“In het Zwin worden al sinds 1927 vogels geringd, in nauwe samenwerking met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Het huidige ringwerk sluit dus aan bij een lange historische traditie.”

Resultaten 2022

“In 2022 kregen in het natuurpark 7.054 vogels, goed voor 59 verschillende soorten, een ring om de poot. De meest geringde vogels waren de zwartkop (2.684 exemplaren), de roodborst (742 exemplaren) en de kleine karekiet (617 exemplaren). Een opvallende soort was de cetti’s zanger, waarbij in 2022 tot 366 exemplaren de ringhut passeerden. Ook een krekelzanger kreeg vorig jaar een ring om de poot. Dit was een nieuwe vogelsoort voor het Zwin.