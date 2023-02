Zwin Natuur Park prikkelt tijdens krokusvakantie alle zintuigen met extra activiteiten

Tijdens de Vlaamse en Waalse krokusvakantie, van zaterdag 18 februari tot en met zondag 5 maart, voorziet het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist een extra aanbod voor groot en klein in het thema van alle zintuigen.

“Van zaterdag 18 tot en met zondag 26 februari neemt het Zwin Natuur Park deel aan Krokuskriebels, het tweejaarlijks familievriendelijk event van de Gezinsbond. Krokuskriebels legt bij deze editie de focus op inclusieve activiteiten op maat van gezinnen met kinderen met en zonder een beperking”, aldus directeur Ina De Wasch. “Het Zwin Natuur Park zet extra in op het waarnemen met verschillende zintuigen. Op verschillende plaatsen in het huttenparcours zijn er extra belevingselementen die bezoekers kunnen laten horen, ruiken, voelen en uiteraard ook zien. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. Leden van de Gezinsbond krijgen een korting op de toegangsprijs op vertoon van hun lidkaart.

Gezinswandelingen

Daarnaast kunnen gezinnen van maandag 20 februari tot en met donderdag 23 februari, telkens om 10.30 uur, deelnemen aan een Nederlandstalige gezinswandeling. Op donderdag 23 februari is er ook een Franstalige gezinswandeling voorzien. De gezinswandelingen zijn gericht op gezinnen met kinderen van 5 tot 12 jaar. De Zwingids geeft info op maat van de jongste bezoekers en zorgt voor een speelse toets.

Soep!

Op maandag, dinsdag en woensdag wordt er bij deze gezinswandelingen specifieke ondersteuning aangeboden: op maandag is er extra begeleiding voor personen met een visuele beperking, op dinsdag worden all-terrain rolstoelen voor minder mobiele deelnemers voorzien en op woensdag staat, naast de Zwingids, ook een tolk voor Vlaamse Gebarentaal klaar. Na de wandeling worden bezoekers getrakteerd op soep.

Extra aanbod in huttenparcours

De krokusvakantie staat in het Zwin Natuur Park ook in het teken van de ontluikende lente. Verspreid in het park langs het huttenparcours staan de hele vakantie gidsen klaar om de bezoekers alles te vertellen over de natuur, die stilaan uit zijn winterrust ontwaakt, over planten die in bloei komen en vogels die aan het bouwen van een nest beginnen. Vanuit de kijkhut kunnen de vogels op en rond de broedeilanden bewonderd worden dankzij de extra telescopen en boeiende uitleg door Zwingidsen. In de labohut worden veren tot in het kleinste detail bekeken en onderzocht. Aan de voederhut geven gidsen uitleg over zangvogels in de lente, nesten en nestkasten. Ook aan de Zwinvlakte staat een gids klaar die toelichting geeft over dit bijzondere getijdengebied.