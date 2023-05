Zwin Natuur Park opent deuren voor boomkikkeravonden

Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist organiseert op vrijdag 19 en vrijdag 26 mei boomkikkeravonden. Tijdens de wandelingen kunnen bezoekers ’s avonds het geluid van de boomkikkers beluisteren en ze van dichtbij bekijken.

“De avond begint telkens om 20 uur in het Natuur Educatief Centrum met een presentatie over amfibieën en de boomkikker in het bijzonder”, aldus Zwin directeur Ina De Wasch. “Na zonsondergang starten de kikkers hun kwaakconcert en nemen gidsen de bezoekers mee door het park. In het Zwin Natuur Park leven grote aantallen boomkikkers. Ze maken gebruik van de talrijke waterpartijen en struweelzones in het park, en zonnen overdag op braambladeren rond de poelen.”

Na zonsondergang

Boomkikkers zijn zeldzame amfibieën die in België alleen voorkomen in de Zwinstreek en op enkele plaatsen in de provincies Limburg en Antwerpen. De mannetjes maken een zeer luid geluid om de vrouwtjes te lokken. Het geluid is soms tot op een kilometer afstand te horen. Ze kwaken vooral in de eerste uren na zonsondergang. “De wandelingen zijn niet geschikt voor kinderwagens of rolstoelen, honden zijn niet toegelaten op de wandeling. Stevige stapschoenen of laarzen, een lange broek en geruisloze, donkere kledij zijn aangeraden”, klinkt het nog.

De prijs voor de avondwandeling bedraagt 15 euro voor volwassenen en 7 euro voor kinderen en abonnees. Parking is inbegrepen voor de duur van de wandeling. Inschrijven voor deelname is nodig en kan via zwin.be

(DM)