Zwin Natuur Park houdt vleermuisavonden

Het Zwin Natuur Park start opnieuw vleermuizenavonden, op 12, 13, 19 en 20 augustus. “Zo’n avond is erg bijzonder omdat bezoekers na zonsondergang toegang krijgen tot het park”, aldus directeur Ina De Wasch.

“Op een vleermuizenavond gaan we om 20 uur van start met een boeiende presentatie. De avond start met een presentatie ‘Vleermuizen, onze mysterieuze fladderaars’ van Zwingids Jan Talloen.

Wanneer het donker wordt, krijgen bezoekers, heel uitzonderlijk, na zonsondergang toegang tot het park. Onder begeleiding van Jan Talloen en zijn batdetector zoeken we de vliegende zoogdieren en met behulp van batdetectors kunnen we de beestjes ook horen. Een uitzonderlijke belevenis”, vertelt De Wasch.

“Er zijn heel wat verschillende soorten. De Zwingids vertelt alles over de vleermuizen die je ziet en hoort. Duur: 2,5 à 3 uur. Het Nachtfladdercafé wordt afgesloten met een drankje in Zwinbistro The Shelter. De inschrijvingen zijn beperkt tot 90 personen en vooraf reserveren is verplicht. Traditioneel zijn de Vleermuizenavonden snel volzet. Ook in het Nachtfladdercafé kan iedereen met vleermuizen kennismaken, naast onder meer de nachtvlinders. Er is ook en telescoop en begeleiding voorzien om naar de sterren te kijken.”

Voor alle informatie kun je terecht op de website van Zwin Natuur Park.