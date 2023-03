Zwin focust dit weekend op ooievaars

Op zaterdag 11 en zondag 12 maart organiseert het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist een ‘Ooievaarsweekend’. Alle extra activiteiten staan dan ook in het teken van deze bijzondere trekvogels die zich klaarmaken voor een nieuw broedseizoen.

Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist is een populaire trekpleister voor ooievaars. Momenteel zijn er negen nesten door ooievaarskoppels ingenomen, verspreid over het park. Dat aantal kan de volgende weken nog toenemen omdat sommige ooievaars nog op zoek zijn naar een broedplaats. In het Zwin staan 21 ooievaarspalen. Een deel van de koppels broedt ook op zelfgebouwde nesten in bomen.

Ooievaar in Lego

Op zaterdag 11 en zondag 12 maart neemt een parkgids bezoekers mee voor een korte wandeling langs de nestpalen in het park. De eerste wandeling begint om 10 uur en start aan het onthaalplein. Vervolgens kunnen bezoekers om het uur aansluiten om meer te weten te komen over de Zwinooievaars: waar ze broeden, hoeveel eieren ze leggen en wanneer het natuurpark de eerste jongen mag verwachten.

Tijdens het ooievaarsweekend is er ook extra aandacht voor kinderen. In de boshut vertelt een Zwingids het verhaal van Stork. Kinderen kunnen ook deelnemen aan een spannend spel, waarbij ze voedsel zoeken als een echte ooievaar. Leuk detail: vanaf 1 juli loopt er ook een tentoonstelling waarin de geheimen van het Zwin uit de doeken worden gedaan aan de hand van Legoblokken. Roeselarenaar Dirk Denoyelle bouwt meer dan 30 planten en dieren in Lego. In het ooievaarsweekend kan je al een twee meter hoge ooievaar in de befaamde blokjes bewonderen. Op voorhand inschrijven is niet nodig. De wandeling is inbegrepen in de activiteiten van het ooievaarsweekend met een standaard toegangsticket.

Info: www.zwin.be.