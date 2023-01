Zwevezeels dwerggeitje baart vierling: “Dit is hoogst uitzonderlijk”

In Zwevezele heeft een dwerggeitje vier kleine geitjes op de wereld gezet. Hobbykweker Filip Vanneste geloofde zijn ogen niet, want het is hoogst uitzonderlijk dat een dwerggeit vier gezonde lammetjes baart.

Filip Vanneste is in het dagelijks leven parkwachter op het recyclagepark van Wingene. Een tiental jaar geleden begon hij met het kweken van schapen en drie jaar geleden breidde hij die hobby uit naar dwerggeiten. Elk jaar zijn er lammetjes, maar het is de allereerste keer dat Filip met een vierling te maken krijgt. “Het was een hele verrassing. En alles ging opmerkelijk snel”, vertelt hij.

Mama stelt het goed

“In een oogwenk hadden we er vier piepkleine geitjes bij. Eerst lagen ze er wat verweesd bij, maar dankzij een tip van een collega heb ik de warmtelamp zo dicht mogelijk tegen de grond gehangen, zodat de kleintjes het lekker warm hadden. En uiteraard kunnen ze ook op wat menselijke warmte rekenen. Ze zijn alle vier gezond en wel. Ook mamageit Bella stelt het goed.”