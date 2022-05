Zwevegemse winnaars bebloeming in de bloemetjes

In een goedgevuld OC De Kappaert in Zwevegem zijn de bebloemingsprijzen van de afgelopen twee jaar uitgereikt. De tuinen stonden er vorig jaar mooier bij dan het jaar voordien. Het was dan ook een natte zomer…

Het was Anny Haerinck, voorzitter van de adviesraad voor groen en bebloeming, die mocht terugblikken op de twee voorbije jaren. “Zelf tijdens corona ging onze jury op pad om jullie noeste werk te beoordelen. Het was een hele opdracht om alle 513 deelnemers te bezoeken. Deze zijn immers ruim verspreid over onze uitgestrekte gemeente.”

De bezoeken vonden plaats eind juli, begin augustus van vorig jaar. “De jury stelde vast dat de tuinen er in 2021 mooier bij lagen dan in de jaren daarvoor. Dat het vorige zomer eerder ‘kwakkelweer’ was, met redelijk veel neerslag, ligt hier natuurlijk aan de basis. De bomen, heesters, gazons… hebben zich kunnen herpakken met het water. Dit jaar zien de vooruitzichten er helaas weer wat minder rooskleurig uit. De droogte bereikt al zeer vroeg op het jaar een kritiek niveau. Denk maar aan het oppompverbod dat her en der al is afgekondigd. Anderzijds zorgde het vele water voor een groter gevaar voor schimmels of meer onkruidgroei.”

Anders dan vroeger

Volgens burgemeester Doutreluingne is een gemeente bebloemen vandaag niet meer hetzelfde als twintig jaar geleden.

“Vroeger was het veel gemakkelijker. Een grasperk moest altijd een mooi geschoren gazon zijn, een bloemenperk vrij van het minste onkruid, en er moest zoveel mogelijk besproeid worden om zo weelderig mogelijk te staan. Onkruid was alleen maar onkruid en derhalve door alle middelen te verdelgen. De klimaatverandering heeft die referenties in vraag gesteld. Is onkruid wel onkruid en moet uw grasperk wel wekelijks kort gemaaid worden? Is het nog verantwoord om de tuin en de bloemen dagelijks of regelmatig water te geven? Het zijn allemaal vragen die op ons afkomen, zeker als openbaar bestuur, en die geen eenduidig antwoord kennen.”

Laureaten

Er werden in totaal 25 prijzen uitgereikt. In de categorie ‘Kleine voortuin’ waren Franka Pauwels, Sem Vanhessche, Els Van Loocke, Christine Coopman, Johan Delbeke, Bertrand Deseyn, Linda Herman, Luc Sabbe, Ronny Vanglabeke en Ignace Vanhoenacker de laureaten. Bij de ‘Grote voortuin’ was Alain Renard de primus.

In de categorie ‘Gevelbloeming’ gingen de prijzen naar Gerard Amelynck, Christine Coopman, Marnix Cottenier, Alain Renard, Dominiek Reyntjens, Paul Vandeputte, Koen Coppens, Johan Delbeke en Luc Sabbe.

Guido Lateur werd laureaat bij de ‘Hoevebebloeming’ en de ‘Erfbebloeming’. In de categorie ‘Kapelbebloeming’ waren Guy Bayart en Marcel Vanbraekele de besten en Didier Six won in de categorie ‘Winkels, bedrijven en kmo’s’. (GJZ)