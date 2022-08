Sinds 15 juli was de zwemzone van het Klein Strand in Jabbeke gesloten door blauwalgen. De organisatie investeerde bijna 40.000 euro om de blauwalgen uit de zwemvijver te krijgen. Na de laatste controle bleek dat het water terug goed genoeg is om in te zwemmen. Dat liet de organisatie weten via hun sociale media. Net op tijd voor het mooie weer deze week dus.