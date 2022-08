Zwemzone van Klein Strand in Jabbeke terug open: “Ons personeel kreeg heel hevige reacties van badgasten tijdens de sluiting”

Er mag eindelijk terug gezwommen worden in het water van het Klein Strand van Jabbeke. Sinds 15 juli was de zwemzone gesloten door blauwalgen. De organisatie investeerde bijna 40.000 euro om de blauwalgen uit de zwemvijver te krijgen. Na de laatste controle bleek dat het water terug goed genoeg is om in te zwemmen. Dat liet de organisatie weten via hun sociale media. Net op tijd voor het mooie weer deze week dus.

Het is niet de eerste keer dat het Klein Strand in Jabbeke hun zwemzone moet sluiten door de blauwalgen. “Vorige zomer was er twee maal een zwemverbod van telkens 5 dagen door de blauwalgen. Maar nu moesten we bijna drie weken sluiten”, vertelt manager Jan Heus. Blauwalgen herken je aan de blauwgroene olieachtige laag op het water. Het Agentschap Zorg en Gezondheid stuurde gisterenavond dan eindelijk het verlossende nieuws dat de waterkwaliteit opnieuw goed genoeg was om in te zwemmen.

“We hadden vorig jaar het professionele advies gekregen om het meer te kalken met 13 ton Coccolietenkrijt. Dat zou moeten helpen tegen de groei van blauwalgen. Maar toen zagen we ze in de zomervakantie toch opduiken. Dit jaar hebben we het opnieuw geprobeerd maar in een iets latere periode en heeft het opnieuw niet geholpen. Nu hebben we de grotere middelen ingeschakeld.”

Speciaal team van Duitsland

Om de blauwalgen zo vlug mogelijk weg te krijgen uit het water klopte de organisatie van het Klein Strand aan bij een Duitse firma. “Zij hebben het meer behandeld om de blauwalgen te doden. Wanneer blauwalgen afsterven komen er heel wat giftige stoffen vrij, waardoor we nog enkele dagen geduld moesten hebben. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft dan een staal van het water genomen om in het labo te onderzoeken. Nu is het water eigenlijk van een zeer goede kwaliteit en dat wordt om de twee weken gecontroleerd.” gaat Heus verder.

“We hebben investeringen gedaan om het probleem met de blauwalgen op langer termijn te vermijden”

Blauwalgen komen het vaakst voor in stilstaand water of water met weinig stroming, zoals bij het Klein Strand van Jabbeke. “Daarom hebben we enkele investeringen gedaan om het probleem op langer termijn op te lossen. We hebben drie kleine fonteintjes voor op het water aangekocht. Gelukkig hadden ze nog eentje op voorraad, die we onmiddellijk konden gebruiken. Zo’n pomp verplaatst ongeveer 165.000 liter water per uur. Daardoor komt er continue zuurstof in het water en kunnen blauwalgen minder goed groeien.”

Veel onbegrip van bezoekers

De zwemvijver van ‘t Klein Strand in Jabbeke is elke zomer opnieuw dé trekpleister van het recreatiepark. “De afgelopen weken kregen we af te rekenen met zeer veel onbegrip van de bezoekers, die verkoeling kwamen opzoeken bij het warme weer. Maar net dan groeiden de blauwalgen volop in het meer. Het personeel kreeg heel harde reacties van gefrustreerde badgasten. Ook de kampeerders, die hier verblijven, waren ontevreden of hebben zelfs hun reis afgezegd.”

“Het personeel kreeg heel harde en hevige reacties van bezoekers te verduren”

Door de bijna drie weken durende sluiting zag de organisatie heel wat inkomsten verdwijnen. “We hebben heel wat kostelijke investeringen gedaan en er zijn ook nog indirecte verliezen door mensen die een compensatie vragen of op termijn zullen wegblijven door de problemen met de blauwalgen. Dat zal ons in totaal zo’n 100.000 euro kosten. We hebben veel mensen moeten teleurstellen, maar we voelen vandaag een echte knaldrang om met het mooie weer terug het water op te zoeken”, besluit Heus.