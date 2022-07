Zwemverbod voor Klein Strand in Jabbeke door blauwalgen

Het is vanaf vandaag verboden om te zwemmen in de zwemvijver van het Klein Strand in Jabbeke. Normaal mag daar wel gezwommen worden, maar er zitten te veel blauwalgen in het water en die zijn schadelijk voor de gezondheid.

Wie dit weekend afkoeling wil zoeken in fris water, kan daarvoor helaas niet terecht in de zwemvijver van het recreatiepark Klein Strand in Jabbeke bij Brugge. Want bij de controle van de zwemvijver werden er blauwalgen vastgesteld in het water. De blauwalgen groeien ook vlak in de zwemzone en houden ook een ernstig risico in voor de gezondheid van mensen en dieren. Daarom besliste het stadsbestuur dat er tijdelijk niet meer gezwommen mag worden.

Gezondheidsrisico’s

Blauwalgen herken je aan de blauwgroene, soms roodbruine olieachtige laag op het water. Wanneer de blauwalg in het water afsterft, komen daar erg giftige stoffen bij vrij. Blauwalgen komen het vaakst voor in stilstaand water of water met weinig stroming en groeien vlug bij warmer weer.

“Blauwalgen kunnen zorgen voor braken, diarree, irritatie van de ogen, oren en huid en hoofdpijn”

De blauwalgen zorgen niet alleen voor geurhinder, maar houden ook een ernstig gezondheidsrisico in voor dieren en mensen. “Via de mond, via de huid en bij inademing kunnen er bijhorende gezondheidsklachten ontstaan zoals diarree en braken, irritatie van de ogen, oren en huid en hoofdpijn, luchtwegklachten, allergische reacties en astma”, klinkt het bij Vlaams Milieumaatschappij (VMM).

Aan de zwemzone van het Klein Strand in Jabbeke werd een bord geplaatst, waarop meegedeeld wordt dat er tijdelijk niet mag gezwommen worden. Volgens de mededeling van gemeente Jabbeke kan het zwemverbod kan pas opgeheven worden wanneer de bloei van van de blauwalgen uit de volledige vijver verdwenen is. Dan zal er zo vlug mogelijk opnieuw een onderzoek uitgevoerd worden en zal het verloop van het verbod verder opgevolgd worden.