Zwemverbod in Dikkebusvijver door blauwalgen

De Ieperse burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) legt zwemmers en surfers een tijdelijk verbod op om hun sport te beoefenen in Dikkebusvijver. De oorzaak is de aanwezigheid van giftige blauwwieren.

“Uit een recent wateronderzoek blijkt dat er zich op Dikkebusvijver een duidelijke drijflaag van blauwwieren heeft ontwikkeld”, zegt de burgemeester. “Deze bacteriën kunnen vooral bij het afsterven giftige, irriterende stoffen aanmaken zoals microcystines. Deze verontreiniging kan ernstige hinder veroorzaken voor mens en dier.”

Omwille van de gezondheidsrisico’s besliste de burgemeester om een gedeeltelijk verbod op watergebonden recreatie en sporten op de vijver uit te vaardigen. Hierdoor is zwemmen en surfen tijdelijk verboden. “Andere vormen van waterrecreatie zoals kajak, pedalo, zeilen, bootvissen zijn wel nog toegestaan, hoewel ze ontraden worden. Hengelen vanop de oever blijft onverminderd toegestaan, voor zover de hengelaar contact met water maximaal vermijdt en na het hengelen de handen goed afspoelt.”

Om de veiligheid en de gezondheid van bezoekers langs Dikkebusvijver te waarborgen, moet een aantal voorzorgsmaatregelen in acht genomen te worden. Contact met het vijverwater moet voorkomen worden, de zone waar zich een drijflaag met blauwwieren bevindt moet absoluut vermeden worden en als er toch contact was met het vijverwater, moet je je grondig douchen.

Als er binnen de 24 uur na contact met besmet water gezondheidsklachten optreden, raadpleeg je best de huisarts. Een geïrriteerde rode huid, jeuk, hoofdpijn, maagkrampen, misselijkheid, diarree, koorts, pijnlijke keel, oorpijn, oogirritaties, loopneus of gezwollen lippen zijn mogelijke klachten. Die houden ongeveer vijf dagen aan, daarna verdwijnen ze meestal vanzelf.

“Ook op Zillebekevijver zijn beperkte drijflagen zichtbaar”, aldus burgemeester Talpe. “Hoewel dit geen recreatiewater is, wijzen we op dezelfde voorzorgsmaatregelen en het verbod om honden in het water te laten zwemmen.”

(CM)