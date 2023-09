Zorgen rond bomen op openbaar domein

Lieven Vanbelleghem (CD&V) signaleerde op de jongste gemeenteraad dat er twee dode bomen op de Markt staan. Schepen Jean-Marie Callewaert zei dat er wordt gekeken wat er nog met die bomen aangevangen kan worden, maar dat een kap tot de mogelijkheden behoort.

Twee bomen op de Markt in Langemark zijn volgens Lieven Vanbelleghem (CD&V) op sterven na dood. “Aan die bomen hangen er al geen bladeren meer en ik heb de indruk dat de bomen ernaast het ook moeilijk beginnen te krijgen. We hadden iemand die die bomen kwam onderhouden. Ik hoop dat er toch al actie ondernomen is om die persoon aan te spreken om te kijken wat er daar aan de hand is.”

Schepen Jean-Marie Callewaert (Vooruit) antwoordde dat de groendienst op de hoogte is van het probleem. “Voorlopig zijn we er nog niet uit wat we met die bomen zullen doen. Een deskundige is aan het kijken of ze nog te redden zijn, maar een kap behoort tot de mogelijkheden. Er zijn nog een aantal andere plaatsen waar men min of meer hetzelfde probleem vaststelt. Bijvoorbeeld op de Madonna, maar daar gaat het om kleinere boompjes. Vaak duiken de problemen op waar er wegenwerken hebben plaatsgevonden. Zo zijn er ook wortels getoucheerd van sommige bomen langs de Brugseweg, waar AWV aan het werken is aan de fietspaden. Experts zeggen dat je de bomen soms wat tijd moet geven om te recupereren, maar als er een lange droge periode is en de wortels kunnen niet aan voldoende water, is het soms moeilijk voor die bomen om zich te herpakken.”

Binnenkort zal de gemeente trouwens heel veel info krijgen over de bomen op het openbaar domein. “Op sociale media was er wat commotie dat iemand bezig was in de wijken met bomen in kaart te brengen”, zegt schepen Laurent Hoornaert (Tope8920). “Die deskundige is bijna klaar en zal voor iedere boom op het openbaar domein die van ons is – dat zijn er een kleine 2.700 – kunnen zeggen wat ermee moet gebeuren. Die inventaris zal ook op de milieuraad komen.” (TOGH)